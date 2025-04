Zaoštrilo između Orbana i Tuska: 'Nemoj se previše nadati. Nećemo napustiti EU, ali preoblikovat ćemo je'

Tenzije između poljskog premijera Donalda Tuska i mađarskog premijera Viktora Orbána dodatno su narasle, eskaliravši javnim sukobom na društvenim mrežama. Orbán je u petak brzo i odlučno odbacio Tuskove tvrdnje da Mađarska razmatra izlazak iz Europske unije.

"Dragi Donald Tusk, nemoj se previše nadati. Mađarska neće napustiti Europsku uniju. Zajedno s Europskom političkom strankom, preoblikovat ćemo EU i vratiti je onom duhu kakav je imala kada su joj pristupile Poljska i Mađarska," poručio je Orbán putem društvene mreže X, u odgovor na Tuskovu objavu u kojoj tvrdi da "premijer Orbán sada otvoreno govori o tome da bi Mađarska mogla napustiti Europsku uniju."

Dear Donald,

Don’t raise your hopes too high. Hungary will not leave the EU. We will transform it with the @PatriotsEU, to restore it to what it once was when Poland and Hungary joined.



Back then, Brussels bureaucrats served the people instead of themselves. Back then,… https://t.co/AmbCyl6Q9d