Zamjenik čelnika HANFA-e: Financijsku industriju danas čine digitalne banke kojima često ne znamo niti ime

Tomislav Ridzak, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća Hanfe, na konferenciji Poslovnog dnevnika Zagreb financijski forum održao je uvodnu prezentaciju o inovacijama i regulativi. Zaključio je da unatoč javnom mijenjaju da u fintechu vlada divlji zapad tome više nije tako. “Regulativa napreduje u dobrom smjeru i tako omogućuje napredak inovacija”, ističe Ridzak. Ipak, navodi da EU prilično zaostaje za SAD-om i UK-om u segmentu financijskih inovacija. “Mnogo je razloga zašto je tome tako, a specifičan su nacionalni interesi koji su u Europi i dalje bitni”, kaže zamjenik predsjednika Upravnog vijeća Hanfe navodeći primjer potencijalnog preuzimanja Commerzbanke od strane UniCredita koje u javnosti nije naišlo da pozitivne komentare. Takve situacije, navodi, usporavaju razvoj velikih institucija.

Tehnologija pak uvelike mijenja stvari i donosi promjene koje su već prilično vidljive na tržištu. Primjerice, financijsku industriju danas čine digitalne banke kojima često ne znamo niti ime, a one ipak preuzimaju bitne segmente bankarskog poslovanja, od platnih usluga do investicija. Tehnološka poboljšanja već su itekako i na domaćem tržištu, odnosno domaćim bankama, a vidimo to kroz niz digitalnih usluga koje nude, kaže Ridzak.

Ridzak napominje i da regulativa nije uvijek loša. Dapače. Primjerice PSD2 direktiva je osigurala pristup i omogućila razvoj fintecha. Također, tu je i MiCA, regulativa koja osigurava razvoj i sigurnost u kriptosvijetu.

“Glavni ciljevi MiCA-e su zaštita potrošača i investitora. To se postiže kroz licenciranje. Regulativa kripto svijet divljeg zapada pretvara u svijet koji je sličan klasičnom bankarskom. Ono što je nekada bilo ispod rada sada je iznad radara. Tako se, između ostalog, osigurava i makroekonomska stabilnost te se sprječavaju krize”, ističe Ridzak. Zaključuje da regulativa otvara nova vrate, da je digitalna tranzicija u bankarstvu već počela te da MiCA i ostala regulativa mogu ubrzati tranziciju u pružanju investicijskih usluga, trgovanju na burzama te prijeboju i namiri.

