Zagrepčanin nepoznatoj ženi slao pakete i bizarne poruke: 'Cijelu bih te ispocuclao'

Krajem srpnja Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv 44-godišnjeg Zagrepčanina kojeg se sumnjiči da je od 16. srpnja 2022. do siječnja 2024. godine uznemiravao ženu koju ne poznaje i s njom uspostavljao neželjeni kontakt. Ovo je drugi postupak koji se vodi protiv muškarca koji se nalazi u istražnom zatvoru od 5. siječnja ove godine.

Kako se navodi u optužnici, muškarac je učestalo slao poruke neprimjerenog sadržaja, a na kućnu adresu žene u tri navrata je slao pakete. Prvi put je poslao privjesak, umjetnu travu i ogledalce s imenom žene, mađarice, talijansko-hrvatski rječnik, dvije memorijske kartice, Antique alkoholno piće s dvije čaše, vatromet, tavu, knjigu o pčelarstvu, aparat za kokice, svijeće i mali masažer, doznaje 24sata.

U drugom paketu nalazio se električni radio, a u trećemu licitarska srca, ženski sat, novčanica od pet eura i slatkiši, a sve je pošpricao parfemom. Time je počinio kazneno djelo protiv osobne slobode nametljivim ponašanjem i kod žene izazvao osjećaj tjeskobe i straha. ODO predlaže izricanje kazne zatvora u trajanju od sedam mjeseci.

Okrivljenik je u obrani kazao da se počeo javljati ženi jer mu je bila lijepa i jer je tražio utjehu zbog odnosa s bratom i majkom. "Nisam imao nikakvih loših namjera, sve je bilo nevino i iskreno s moje strane. Sve što sam joj poslao bilo je od srca. Rekao sam joj ako joj ne paše da mi to kaže, no ona mi nikada nije htjela ništa reći. Sada kada me prijavila može mi slobodno vratiti natrag sve ono što sam joj poslao" poručio je.

Tvrdi da je ženu nije nikada uživo upoznao već da ju je našao na Facebooku, te da nije bio siguran šalje li pakete doista njoj. Žrtva je na sudu rekla da je početkom 2024. primila SMS s nepoznatog broja te da su poruke od iste osobe nastavile dolaziti svakodnevno nakon toga. U porukama, kaže, nije bilo prijetnji, no postale su joj naporne i uznemirujuće, kao i paketi. Podijelila je sadržaj nekih poruka među kojima su: "Aposolutno celotnu bih te, u jednom komadu i u jednom potezu ispocuclavao...', 'Jako te volim macice mazasta. Zaljubio sam se u tebe. Beznadno...', 'Loži me spoznaja kaj celog života prolaziš istim cestama kao i ja...".

