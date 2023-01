Potres jačine 2,9 zabilježen na zagrebačkom području: 'Dobro je drmnulo'

Seizmografi Seizmološke službe Hrvatske zabilježili su u subotu u 10 sati i 4 minute slab potres s epicentrom kod Zagreba, magnituda potresa iznosila je 2.9 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III - IV stupnja EMS. Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC) objavio je početno kako je jačina potresa bila 2,7. Epicentar je bio 10 km od Zagreba na dubini od 5 kilometara.

