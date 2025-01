Zagrebački Ekonomski fakultet i tvrtka Deloitte organizirali su tradicionalnu osmu po redu Poreznu konferenciju: Porezi, državni poticaji i zelena tranzicija

Pod pokroviteljstvom Ministarstva financija RH, konferencija je okupila ugledne znanstvenike, gospodarstvenike i stručnjake za poreze u Hrvatskoj. Pozvano predavanje održao je istaknuti istraživač s Oxforda, prof. dr. sc. Joan Madia koji je u svom izlaganju prikazao ključne efekte diferencijalnog oporezivanja u energetici, duhanskoj i automobilskoj industriji, ističući kako porezne politike temeljene na riziku mogu potaknuti tržišne promjene, inovacije i gospodarske koristi. Naglasio je važnost suradnje između akademske zajednice, donositelja odluka i industrija jer učinkovite javne politike moraju biti one koje su znanstveno utemeljene.

Ovaj trokut suradnje posebno postaje važan u situacijama tržišne nesigurnosti i prijetnji određenim industrijama uzrokovanih eksternalijama. Vidi se to najbolje trenutno u energetskoj industriji u EU kojoj fali konkurentnosti. Situacije su to u kojima vlade mogu i moraju intervenirati, a to mogu na nekoliko načina. Sa strane ponude radi se o dobro postavljenom sustavu trošarina, dok se sa strane potražnje radi o strateški postavljenom poreznom sustavu koji može utjecati na ponašanja potrošača i potaknuti razvoj industrije u povoljnijem smjeru.

Geopolitički potresi zbog Rusije

Madia je istaknuo da je EU unatoč izazovima značajno smanjila ovisnost o ruskom plinu, s 40% u 2021. na samo 8% u 2023. Ovo značajno smanjenje pokazuje dvostruku tranziciju EU-a: prijelaz na ekološki prihvatljive izvore energije i smanjenje ovisnosti o autokratskim režimima. Geopolitički potresi nakon ruske invazije na Ukrajinu drastično su promijenili energetski krajolik EU-a, potaknuvši brze akcije za osiguranje energetske neovisnosti. Revizija Direktive o oporezivanju energije ključna je za daljnje ubrzanje ovog prijelaza i poticanje konkurentnog, održivog energetskog tržišta. Ovakav razvoj situacije potvrđuje važnost diferencijalnog oporezivanja i poreznih olakšica za zelene tehnologije za ubrzanje energetske tranzicije.

Sličan pristup, smatra Madia, treba se primijeniti i u duhanskoj industriji gdje je ključan fiskalni okvir temeljen na proporcionalnom oporezivanju prema riziku. Inovativni proizvodi poput grijanih duhanskih proizvoda, e-cigareta i nikotinskih vrećica nude potencijal za smanjenje društvenih troškova povezanih s pušenjem. „Oporezivanje temeljeno na riziku već je dalo rezultate u Grčkoj i Češkoj, gdje je najveća porezna razlika između proizvoda dovela do najvećeg pada prevalencije pušenja u EU,“ rekao je Madia, dodajući da usklađivanje poreza prema štetnosti potiče prelazak na proizvode s manjim rizikom.



Važnost električnih vozila

U automobilskoj industriji Madia je naglasio važnost jačanja domaće proizvodnje električnih vozila (EV) i ulaganja u infrastrukturu, uz povećanje poreza na vozila s unutarnjim izgaranjem (ICE). Ključno je jačanje domaće proizvodnje električnih vozila (EV) kroz cijeli lanac vrijednosti - od nabave baterija do proizvodnje vozila. Suočavanje s konkurencijom iz Kine posebno je važno jer ugrožava održivost europske automobilske industrije. Ekonomske politike u automobilskoj industriji pokazale su da sjeverne EU zemlje imaju učinkovite strategije, uključujući diferencirane porezne stope prema riziku i velike infrastrukturne investicije za ubrzanje prijelaza s vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem (ICE) na EV. Širenje ovih uspješnih mjera diljem EU-a moglo bi podržati jedinstveni i konkurentni automobilski sektor.

Prilagodba fiskalnih politika, ulaganje u proizvodnju i osiguranje poštivanja standarda EU-a mogu omogućiti rješavanje ovih izazova uz poticanje inovacija, zaštitu javnog zdravlja i očuvanje gospodarskih interesa. „Diferencijalno oporezivanje u svim industrijama smanjuje negativne vanjske troškove, potiče inovacije i omogućuje potrošačima odabir održivijih alternativa. Ključ uspjeha leži u tome da vlade pošalju jasnu poruku: proizvodi koji štete okolišu ili zdravlju trebaju biti skuplji, dok oni s manjim rizikom trebaju biti povoljniji, čime se omogućuje potrošačima da lakše biraju odgovorne alternative,“ zaključio je Madia.