'Zagreb razmatra uvođenje centara za hlađenje'

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u intervjuu Poslovnom dnevniku o klimatskim promjenama i Pariškoj deklaraciji koju je usvojio i Zagreb govorio je o mjerama koje će poduzeti, utjecaju klimatskih promjena na društvo, financiranju zelene tranzicije i uključivanju građana u te procese.

– Pristup provedbi društveno pravedne energetske tranzicije i prilagodbi na učinke klimatskih promjena mora biti sustavan. Grad Zagreb već je započeo s institucionalizacijom integracije društvene pravednost u procese planiranja, a najvažniji je svakako proces participativnog prostornog planiranja. Građanima će se omogućiti aktivno sudjelovanje u donošenju odluka koje će na njih direktno utjecati. Osim edukacije građana, Grad će ulagati i u edukaciju zaposlenika kako bi razumjeli principe društvene pravednosti i svoju ulogu u kontekstu klimatske tranzicije. Za budućnost se, s obzirom na to da su toplinski valovi uz ekstremne vremenske događaje najveća prijetnja što se tiče promjene klime u Gradu Zagrebu, razmatra uvođenje centara za hlađenje tijekom toplinskih valova i osiguravanje zdravstvenih ustanova u slučaju nestanka struje – poručio je Tomašević.

Na pitanje kakvu će po njemu ulogu Zagreb imati na globalnoj razini u borbi protiv klimatskih promjena rekao je da se Zagreb nalazi u dijelu Europe gdje se učinci klimatskih promjena najviše manifestiraju, u Mediteranskom bazenu koji se zagrijava i do 20 posto brže od ostatka planeta.

– Javnosti je vjerojatno nepoznata činjenica da se klimatski razred grada Zagreba promijenio i da on sada ima klimu koja je sličnija mediteranskoj, a Medvednica ima klimu kakvu je nekada imao Zagreb. Ta činjenica je zastrašujuća i uvelike trasira naš rad i mjere koje moramo poduzeti kako bismo osigurali normalno funkcioniranje Grada, sada i u budućnosti jer projekcije klimatskih promjena daju naznaku da će uvjeti biti sve gori. To je dobrim dijelom i odgovor na pitanje o ulozi Grada Zagreba na globalnoj razini i kako on može poslužiti kao primjer drugim gradovima. Kada govorimo o klimatskim promjenama, Grad Zagreb ostvario je velike iskorake i brojni gradovi u regiji i na razini EU sada uče od nas. Kao primjer bih istaknuo integrirano energetsko i klimatsko planiranje koje u fokus prostornog planiranja dovodi upravo energetsku tranziciju i prilagodbu na klimatske promjene, što smo u dobroj mjeri implementirali u novi GUP. Zagreb ima i energetski atlas, moćan digitalni alat za praćenje potrošnje energenata, koji trenutačno kroz niz projekata EU podižemo na novu razinu kako bi adresirao i planiranje i praćenje mjera prilagodbe na klimatske promjene, ponajprije zelene infrastrukture – rekao je Tomašević.

