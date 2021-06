Zagreb dobiva muzej magije: Evo što stoji iza priče o vještičjim kuglama, masonima i iscjeliteljima

Zagreb će za tjedan dana postati bogatiji za jedan muzej, i to vrlo neobičnog postava, koji je Večernji list imao prvi prigodu razgledati. Riječ je o Muzeju Hrvatskog Areopaga u kojem će biti izloženo 500 eksponata magijskog, okultnog i new age karaktera, a nalazi se na petom katu crkvenog tornja crkve sv. Antuna na zagrebačkom Svetom Duhu.

– Centar Hrvatski Areopag za međureligijski dijalog Hrvatske provincije franjevaca konventualaca osnovan je 2002. godine. To znači da sljedeće godine obilježava 20 godina svoga postojanja i djelovanja. Muzej, koji tom prigodom otvaramo, nema osobite veze s međureligijskim dijalogom, ali je zanimljiv kao kuriozitet i edukacijski centar. U njemu će, kako rekoste, biti izloženo više od 500 raznovrsnih eksponata koje dosad nije bilo moguće vidjeti na jednom mjestu, čak ni na sajmovima ezoterije. Oni su u ovom muzeju raspoređeni u tri kategorije, po uzoru na Sveta tri kralja, tri mudraca ili maga, čarobnjaka ili astrologa, ovisno o prijevodu biblijskog pojma „magos“, koji su došli pokloniti se Isusu prateći betlehemsku zvijezdu. Riječ je o predstavnicima poganskih naroda koje je Bog pozvao u svoje kraljevstvo. Oni su došli s tri onda poznata kontinenta. Prema tradiciji, prvi je došao iz Afrike, a zvao se zvao Baltazar, Gašpar je došao iz Azije, a Melkior iz Europe – objašnjava nam fra Josip Blažević, provincijal hrvatskih franjevaca konventualaca, pokretač Areopaga i ovoga muzeja.

Sai Babin čarobni pepeo

U prvom dijelu Muzeja izloženi su eksponati iz Afrike, Japana, Kine i Tibeta. U drugome, iz Azije, odnosno Indije i Egipta, a najopsežniji prostor posvećen je onima iz Europe, s naglaskom na Hrvatsku.

– Riječ je o ezoterijskim i okultnim iscjeliteljskim tehnikama raširenima i po Hrvatskoj, poput reikija i bioenergije, trinaestokrakog simbola Sunca Brace sa Srebrnjaka, Brune Gröninga i Rudolfa Steinera... Može se vidjeti Sai Babin čarobni pepeo i ayurvedski lijekovi gurua Maharishi Mahesh Yogija, učitelja transcendentalne meditacije, popularna kineska knjiga proricanja I Ching, njome se služila i hrvatska književnica Vesna Parun. Postoji cijela kolekcija raznih zamotuljaka, uroka i zapisa, raznih Biblija, Sotonska biblija, Vodenjakova biblija, Vampirska biblija i još mnoštvo raznih stvari – nabraja provincijal Blažević ističući kako prikupljanje eksponata ima svoju dugu povijest.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 27.05.2021., Zagreb - Crkva sv. Ante na Svetom Duhu, fra Josip Blazevic koji u sklopu samostana otvara muzej s vise od 500 magijskih, okultnih i new age eksponata. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

– Veći dio njih ostavile su osobe koje su se njima koristile, koje su mi se obratile za pomoć zbog svojih duhovnih poteškoća i vratile se u Crkvu. Jedan dio eksponata i literature prikupio je i proslijedio mi pokojni fra Zvjezdan Linić u Taboru. Neki su eksponati donacije pojedinih osoba ili institucija. Ostatak sam prikupio diljem svijeta, u raznim centrima new agea koje sam osobno posjetio, s tečajeva i ezoterijskih sajmova koje sam pohađao. Za ovu prigodu akademski slikar Tihomir Lončar naslikao je i nekoliko originalnih slika impregniranih znakovitom porukom, a lutkari Arsen Ćosić i Ljubica Suturović izradili su, po narudžbi, određene likove u prirodnoj veličini koji snažno pridonose vizualnom efektu Muzeja – kaže fra Josip.

Poseban prostor za vampire

Koji su vam od njih „najdraži“? – pitamo ga.

– Svaki od njih ima svoju povijest i skriva jedinstvenu priču koju je nemoguće podijeliti s posjetiteljima muzeja u šezdesetak minuta, koliko traje vođeno razgledavanje. Ali, izdvojio bih vampirske eksponate iz muzeja u Kringi. Pri slaganju muzejskog postava rezervirao sam poseban prostor za priču o vampiru. Mit o vampiru snažno je popularizirala “Sumrak saga” Stephenie Meyer prouzročivši vampiromaniju među tinejdžerima. Prethodne generacije odrasle su na vampirskoj ikoni, Drakuli Brama Stokera. Malo je, međutim, poznata priča o istarskom štrigunu Juri Grandu, najstarijem imenom i prezimenom dokumentiranom europskom vampiru iz Kringe, općina Tinjan. Njegov slučaj prvi je opisao slovenski povjesničar i putopisac Janez Vajkard Valvasor (1641. – 1693.) u svojoj knjizi “Slava vojvodine Kranjske”, objavljene u Nürnbergu 1689. godine. Istraživanja upućuje na to da je kao nadahnuće za roman “Drakula” Bramu Stokeru poslužio upravo istarski štrigun Jure Grando, a ne rumunjski knez Drakula, kako se općenito vjerovalo. U Kringi su se održavale književne večeri, dobrovoljno davanje krvi književnika, otvoren je muzej Jure Granda, a mogao se popiti Vampirski koktel u café baru „Vampire“ ili u tovarni „Danijeli“ pogostiti vampirskim menijem. Kada sam se uputio u Kringu, ni traga rečenomu! Sve je neslavno propalo. Ipak, posljednji ostaci iz muzeja o istarskom vampiru Juri Grandu, susretljivošću gosp. Mladena Rajka, završili su u muzeju Areopaga. To sam želio ovdje istaknuti i zahvaliti darovatelju na donaciji – kaže fra Josip Blažević te dodaje kako je svrha muzeja edukativna, tj. galerija grijeha protiv Prve Božje zapovijedi.

– Muzej nije sastavljen od samih eksponata niti je kreiran sa svrhom da posjetitelje uplaši, podigne adrenalin ili samo zabavi, poput Muzeja vampira u San Marinu, nego Muzej Hrvatskog Areopaga prati biblijsku priču, koja započinje s padom u grijeh Adama i Eve, koji su prekršili Prvu Božju zapovijed, posljedica čega je klanjanje stvorenjima umjesto Stvoritelju. Po nekima je to bilo prvo prosvjetljenje u povijesti čovječanstva i najveći čovjekov korak na putu samospoznaje, po Bibliji to se naziva grijeh iz kojega izviru svi drugi grijesi. Sotona, prikazan u liku zmije, iskrivio je pravu sliku o Bogu, Boga predstavio kao zavidnoga ljudskoj sreći. Obećao je prvim ljudima sreću ako posegnu za plodom sa zabranjenog stabla, bio on kanabis, psihodelične droge ili koja druga vrata u utopiju umjetnoga raja, kojega se čovjek nastoji domoći mimo Boga. Ali on ne zna da je raj stanje života s Bogom – kaže Blažević te dodaje kako u istu kategoriju ulaze i „masovne objave” primljene posredovanjem spiritističkih tehnika, tzv. kanaliziranjem, od teozofskih Uzašlih Majstora ili antropozofskih nebeskih hijerarhija, pa sve do Isusa iz „Razgovora s Bogom“ D. Walscha i „Sotonske biblije“ Szandora LaVeya“.

– Razgled Muzeja završava apokaliptičkim prizorom finalnog poraza Sotone, „lašca i oca laži“, „čovjekoubojice od početka“, i ponudom franjevačkog duhovnog puta „Uspon na Goru La Verna“ po metodi sv. Bonaventure. Puno je kršćana koji nikada nisu čuli za kršćansku meditaciju, kontemplaciju, osobito za kršćanski put savršenstva, zbog čega posežu za istočnjačkim i inim tehnikama. Hod kroz muzej tako se otkriva kao galerija grijeha protiv Prve Božje zapovijedi prema kojoj je Bog samo jedan, onkraj svih materijalnih stvari, ali svima daje postojanje, on je ljubav koja nas privlači i poziva da kontemplativnim pogledom čitamo iz najljepše knjige svih vremena, Knjige prirode. Grijehom je čovjekov pogled pomračen pa se, umjesto Stvoritelju, počinje klanjati stvorenjima, bili oni zvijezde nebeske ili zemaljske, glamur, moć, novac i sve drugo što Bog nije – objašnjava fra Josip.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 27.05.2021., Zagreb - Crkva sv. Ante na Svetom Duhu, fra Josip Blazevic koji u sklopu samostana otvara muzej s vise od 500 magijskih, okultnih i new age eksponata. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Svijet uronjen u magiju

Koliko je suvremeni svijet uronjen u magiju?

– Više nego je toga svjestan. Zahvaljujući nevjerojatnom napretku znanosti, suvremeni čovjek nerijetko prihvaća i magiju pod znanost. Ili od znanosti pravi religiju, od nje očekujući ono što mu ona ne može pružiti, vječni život i raj na zemlji. Magija ide i korak dalje. Ona se nameće kao znanost budućnosti. Predstavlja se naprednijom od znanosti. Da će tek razvoj znanosti u budućnosti moći dokazati ono što magija već danas postiže. Ovladavanjem okultnim silama i ezoterijskim energijama magija obećava moć kojom će čovjek postati kao Bog. Nameće se kao rješenje problema na tri egzistencijalna područja, na području zdravlja, bogatstva i ljubavi. Horoskopi redovito pokrivaju baš ova tri područja. U kriznim situacijama magijska svijest preplavljuje čovjeka i on počinje vjerovati da je i nemoguće moguće. Počinje vjerovati da ga od teških bolesti može ozdraviti magijski pogled jednog čovjeka, bioenergija marokanskog iscjelitelja, da vidovnjaci mogu otkloniti uroke, a zapisi njegove ljubavne jade… – kaže provincijal Blažević dodajući tu i „strani jezik bez muke, mršavljenje bez odricanja u hrani, uspjeh u životu bez napora suvremene su magijske mantre koje se šire i putem mnogih medija“.

O susretu Crkve s magijskim kaže kako je Crkva pozvana najprije naviještati radosnu vijest o kraljevstvu Božjem u Isusu Kristu, Sinu Božjemu, i to je njezino prvo i osnovno poslanje.

– Kao plod prihvaćanja Isusa za osobnog Spasitelja jest i oslobađanje čovjeka od vlasti sila tame i odricanje od đavolske moći. Mislim da je svaki katolički svećenik dovoljno upućen u ovu problematiku da može pomoći barem većini osoba koje mu se obrate za pomoć. Rizična skupina su sakramentalizirani, a ne evangelizirani kršćani, koji se udaljavaju od Crkve i priklanjaju raznim pokretima new agea i okultnim iscjeliteljskim tehnikama. Neke ponese self-help literatura, poput knjige “Tajna Byrne Rhonda”, a većina se izgube u new ageu u traganju za zdravljem i zdravim stilovima života, jednom riječju, postaju žrtve kulture zdravizma i kulta tijela. Kroz čakre i aure ulaze u tantričku antropologiju, regresoterapiju i povratak u prijašnje živote, zbog čega izgube temelje pod nogama i tonu sve dublje i dublje – objašnjava fra Josip Blažević, a na upit kako pomoći ljudima koji skrenu u magiju i okultno, kaže kako je prvi korak posvijestiti im da su na pogrešnom putu i pomoći im da donesu odluku da se vrate Bogu.

– Knjige i okultna pomagala, hamajlije i talismane, trebaju uništiti, po mogućnosti spaliti. Potom se ispovjediti i zbog svega pokajati. Danas je na hrvatskom jeziku dovoljno dobre kršćanske literature koja im može poslužiti kao orijentir. Svećenik će im dati ostale upute, već prema posljedicama koje eventualno osjećaju. Ali najučinkovitije i nezaobilazno sredstvo jest otklanjanje svega čemu su robovali te redoviti sakramentalni život – kaže provincijal franjevaca konventualaca, koji proučava i vještičarstvo.

– Mnogi o vještičarstvu danas govore posprdno. Drže da je vještičarstvo srednjovjekovna praznovjerica koja danas više nije aktualna. Romani, filmovi i igrice o Harryju Potteru vještičarstvo su predstavili zamamnim za djecu i temu opet popularizirali. Vještičarstvo je danas priznata svjetska religija čiji predstavnici sudjeluju u međureligijskom dijalogu i ekološkim pokretima. Općenito se predstavljaju kao religija usmjerena k Zemlji (earth-centered religions) ili moderni pogani. Američki Savezni sud potvrdio je vještičju organizaciju Wicca, najveću od svih poganskih tradicija, kao religiju u slučaju spora Dettmer protiv Landona 1986. godine. Godine 1994. vještičarstvo ili wicca bilo je zastupljeno i na Svjetskom kongresu religija u Chicagu, a vještice u Sjedinjenim Državama zakonski upravljaju svojim crkvama. Danas djeluje više vještičjih tradicija, od gardnerovske, dianičke, Asatru i Starhawkian, da spomenemo barem neke, do vještica „osamljenica“ ili onih koje se same iniciraju u vještičarstvo. U Hrvatskoj su se registrirali kao Paganski krug Hrvatske i Međunarodna paganska Federacija Hrvatska. Zajedničko poganima je obilježavanje sabata, četiri velika sabata, uključujući Halloween ili vještičju Novu godinu, i prirodnih ciklusa Zemlje, solsticija i ekvinocija. U Areopagu je izložen biblijski prizor kralja Šaula kod vještice u En Doru, spiritistička Ouija ploča, originalna vještičja kristalna kugla i razni vještičji udžbenici – kaže fra Josip Blažević.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 27.05.2021., Zagreb - Crkva sv. Ante na Svetom Duhu, fra Josip Blazevic koji u sklopu samostana otvara muzej s vise od 500 magijskih, okultnih i new age eksponata. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

U fokusi i masoni

U njegovu su fokusu i masoni, a eksponati o njima također su dio muzejskog postava.

– Njihove regalije, lente, pregače, obrednici i drugi eksponati zauzimaju dvije police u Areopagu. U Hrvatskoj masonerija djeluje legitimno, upisana je Registru udruga Republike Hrvatske. Moj posljednji i jedini telefonski razgovor s pokojnim Marijanom Hanžekovićem, bivšim velikim meštrom Velike Lože Hrvatske, nije bio baš uspješan. Odgovorio mi je da su masoni za prosvjetiteljstvo, za Francusku revoluciju, i još za neke druge stvari protiv kojih je Katolička crkva, i da on ne vidi smisla ni potrebe za bilo kakav dijalog. To je, međutim, bio njegov stav koji ne dijele baš svi masoni. Ali je neosporno da postoje barem dvije ili tri osnovne komponente masonerije. Prva je ona osobna, rad na samome sebi, rad na osobnoj duhovnoj i moralnoj izgradnji, po kojoj se masonerija predstavlja i kao duhovna organizacija. Druga je komponenta socijalna ili politička, težnja za preobrazbom društva, novim svjetskim poretkom. Moć masonerije ne počiva na brojnosti njezinih članova, nego u položajima koje oni zauzimaju u društvu. Treća je metafizička komponenta. Masoni imaju svoje obrede, vlastitu liturgiju i molitve, što ih razlikuje od ostalih društava, a sadržajem i ciljevima čini nepomirljivima s naukom Katoličke crkve. U tom smislu sv. Maksimilijan Kolbe pokrenuo je Vojsku Bezgrešne radi molitve za obraćenje masona. U postavu muzeja, ne slučajno, njegov se lik nalazi baš pokraj masona – objašnjava fra Josip Blažević te dodaje kako je za zaštitnicu Hrvatskog Areopaga izabrana bl. Laura Mainetti, koja je bila žrtva sotonizma.

– Talijansku redovnicu s. Mariju Lauru Mainetti (1939. - 2000.) iz Chiavenne ubile su u večernjim satima 6. lipnja 2000. tri maloljetnice u čast Sotoni s kojim su prethodno sklopile savez, Ambra Gianasso (17), Milena de Giambatistta (16) i Veronica Pietrobelli (17). Odabirom vremena nastojale su postići tri šestice, kao i brojem udaraca nožem, svaka od njih zadala joj je po šest uboda, zabunom i jedan više. Papa Franjo s. Mariju Lauru Mainetti proglasit će blaženom upravo 6. lipnja ove godine, što je bio i neposredan povod prijevremenom otvorenju našeg muzeja – kazao nam je fra Josip Blažević tjedan dana uoči otvaranja muzeja.