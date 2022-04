Zabrinjavajuća izjava Putinovog suradnika: To je prilika da se izgradi otvorena Euroazija, od Lisabona do Vladivostoka

Optužbe zapadnih zemalja da su ruski vojnici počinili ratni zločin ubijanjem civila u Buči "monstruozna su krivotvorina" osmišljena kako bi se ocrnilo rusku vojsku, rekao je Kremlj u utorak.

Brojna tijela stanovnika pronađena su u Buči tijekom vikenda nakon povlačenja ruskih snaga prošli tjedan, a ukrajinske vlasti kažu da su dosad pronašle tijela 410 civila u područjima oko Kijeva, uključivo u Buči.

- Jednostavno, to je dobro izrežiran - ali tragičan - show - rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinarima.

- Svrha je te krivotvorine ocrniti rusku vojsku - ali to im neće uspjeti - rekao je.

- Ponovno pozivamo međunarodnu zajednicu: distancirajte se od emocionalne percepcije i mislite svojom glavom- rekao je Peskov.

- Usporedite činjenice i shvatit ćete o kakvoj je monstruoznoj krivotvorini riječ - rekao je.

Ukrajina je optužila Rusiju za genocid, a američki predsjednik Joe Biden u ponedjeljak je optužio ruskoga kolegu Vladimira Putina za ratni zločin i pozvao na suđenje.

Bidenovi komentari su neprihvatljivi i ne priliče lideru Sjedinjenih Država, kaže Kremlj.

Proizvodi zapadnih PR-ovaca

I dok zapadne zemlje pozivaju na nove oštrije sankcije zbog zločina koji su ih zgrozili i protjeruju ruske diplomate, ruski dužnosnici ponavljaju da je riječ o lažiranju u sklopu posvemašnje antiruske paranoje.

- Te su krivotvorine skuhali u ciničnoj imaginaciji ukrajinske propagande - rekao je Dmitrij Medvedev, nekadašnji predsjednik Rusije, a sada zamjenik predsjednika Ruskog vijeća sigurnosti.

