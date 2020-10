Za vikend se nastavlja promjenjivo vrijeme, HAK upozorio na skliske kolnike

Danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, duljim na Jadranu. Mjestimice će biti malo kiše ili ponekog pljuska, uglavnom u Dalmaciji i Slavoniji.

Ujutro na zapadu unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab, samo u najistočnijim predjelima prolazno umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak, a na južnom dijelu još prijepodne jugo i jugozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura na kopnu uglavnom između 10 i 15, na Jadranu od 14 do 19 °C, navodi DHMZ.

Sutra će prevladavati sunčano, u unutrašnjosti povremeno s umjerenom naoblakom, a tijekom noći i jutra mjestimice s maglom. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni.

Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, danju sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 0 do 5, na Jadranu između 7 i 12 °C. Najviša od 11 do 16 u unutrašnjosti te od 16 do 19 °C na obali i otocima.

Mokri su i skliski kolnici mjestimice u središnjoj Hrvatskoj, Slavoniji i Baranji, a u unutrašnjosti mjestimice je smanjena vidljivost zbog magle, izvijestio je u subotu ujutro Hrvatski auto klub (HAK). 

Zastoji su povremeno mogući na dionicama cesta gdje traju radovi. Zbog povremeno pojačanog prometa i aktualnih kontrola na većini graničnih prijelaza moguća su čekanja u putničkom i teretnom prometu.