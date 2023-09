Za vikend regionalni izbori u Rusiji, mladi komunistički guverner na jugu Putinu poručio: Njet!

Rusija će ovog vikenda organizirati još jedne regionalne izbore na kojima će birači imati malo dopuštenih alternativa vladajućoj stranci Ujedinjenoj Rusiji koju predvodi predsjednik Vladimir Putin. Glasanje je to uglavnom bez mogućnosti pravog izbora, a Moskva će birališta otvoriti i u okupiranim ukrajinskim regijama kako bi dodatno u svoj ustavnopravni poredak ilegalno integrirala četiri okupirane i “anektirane” regije.

Liberali i komunisti

Regionalni izbori koji će se zaključiti u nedjelju bit će prilično komplicirani – u brojnim regijama održavaju se tijekom više dana glasanja, dok u četiri otete ukrajinske regije glasanje traje još od kraja kolovoza. U samoj Rusiji birači će popunjavati ispražnjena mjesta u državnom parlamentu Dumi, birat će 26 guvernera, od čega se petero njih postavlja neizravno, a glasat će i za kandidate 20 regionalnih parlamenata. Golema zemlja ukupno ima 83 federalne jedinice, ne računajući okupirane dijelove Ukrajine, što znači da će glasanje zaobići dobar dio države.

Ruski politički sustav nije jednostranački, već duboko kontroliran. U zemlji slobodno djeluju samo stranke kojima Putinov režima to dopušta, od krajnje ljevice do krajnje desnice, te se vladajuća Ujedinjena Rusija najčešće u tom sustavu snaga pokušava prikazati kao najrazumnija grupacija između različitih ekstrema. Jedina stranka koja se otvoreno protivi njegovoj vlasti i ratu, a izlazi na ove izbore, jest liberalna Jabuka, no ona već godinama ne uspijeva ostvariti opipljive rezultate. Njezin osnivač i najprepoznatljiviji lider Grigorij Javljinski u intervjuu za Večernji list prošle je godine opisao svoje pozicije.

POVEZANI ČLANCI:

– Naša je stranka kategorički protiv rata. Bili smo isto tako protiv aneksije Krima, protiv rata u Donbasu i Siriji. Općenito smo protiv Putinove politike od samog početka. Naravno, s obzirom na to da smo parlamentarna stranka europskog tipa, zaista je nemoguće funkcionirati u policijskoj državi – rekao je Javljinski.

Dok se liberali suočavaju s nepremostivim preprekama režima, opozicijski i zapadni mediji fokusirali su se na jedinu utrku u maloj pokrajini na jugu Rusije koja pokazuje neke znakove demokratskih izbora. Naime, u Hakasiji, koja je velika otprilike kao Hrvatska, a broji 500-tinjak tisuća stanovnika, mogao bi pobijediti kandidat koji nije po volji Putinu. Tamošnji guverner, komunist Valentin Konovalov (35) bio je samo jedan od trojice opozicijskih guvernera koji su pobijedili na izborima 2018. godine.

Kako se režim druge dvojice uspio riješiti, uhitivši jednog, a drugog natjeravši na podnošenje ostavke, ostao je samo Konovalov. Putinova Ujedinjena Rusija protiv njega je kandidirala Sergeja Sokola (53), ali kada je u rezultatima anketa vidjela da će sigurno izgubiti, zatražila je od njega da se povuče iz utrke kako se stranke ne bi osramotila, što je on i učinio prije nekoliko dana, navodno zbog lošeg zdravlja. Ruski oporbenjaci jedine nade polažu u bilo kakav izborni poraz Kremlja, pa makar i minorni, kao znak neslaganja barem dijela javnosti sa sve represivnijom državom. Neki nagađaju da bi režim mogao i poništiti rezultate izbora zbog nekog izmišljenog razloga pobijedi li opet mladi komunist na njima, kao što se očekuje. Komunistička partija, kojoj pripada, jedina je veća stranka koja pokazuje bilo kakve znakove nezavisnosti u odnosu na Putinovu vlast, ali u svim važnijim pitanjima, poput rata u Ukrajini, redovito glasa za vladine prijedloge. Druge stranke još otvorenije podržavaju Putina pa ih sve ruska javnost općenito naziva sistemskom oporbom – u osnovi lažnom alternativom koja pomaže stvaranju privida pluralnosti društva. Konovalov, isto tako, nije protivnik rata – Washington ga je sankcionirao zbog pozivanja Rusa da sudjeluju u invaziji. Fokus je njegove političke platforme borba protiv korupcije.

POVEZANI ČLANCI:

Zbog izostanka bilo kakve nepredvidljivosti, fokus uoči izbora zapravo je postavljen na njihovu organizaciju u ukrajinskim regijama, Donecku, Luhansku, Zaporižji i Hersonu. Prošla je već godina dana otkako je Putin anektirao spomenute dijelove Ukrajine i organizacija “izbora” u njima još je jedan korak u otimanju teritorija susjedne države.

Zanimljivo, režim je kandidatima Putinove Ujedinjene Rusije rekao da u kampanji moraju što manje spominjati rat u Ukrajini, rekli su izvori iz vlade oporbenom The Moscow Timesu. Najprije su mislili da će im koristiti da se najviše bave “heroizmom ruskih vojnika”, no zatim su promijenili fokus poruka.

’Rat samo aspekt života’

– Napokon smo došli do zaključka da glavni naglasak treba biti na umirujućoj temi: život se odvija kako i treba, a zemlja se razvija – rekao je neimenovani dužnosnik tom portalu. Promjene su, nastavio je, potaknute Wagnerovom pobunom te kritikama režima koje su uputili proratni blogeri.

– Preporučeno je da se uglavnom fokusiraju na osnovne i svakodnevne teme. Rat je samo jedan aspekt društvenog života – dodao je.

>> VIDEO 69 tona težak Challenger u plamenu: Ukrajinci objavili snimku, uništen prvi takav tenk