Zločin koji je zgrozio Hrvatsku: Mladić za ubojstvo maloljetnice dobio 25 godina zatvora!

Na 25 godina zatvora nepravomoćno je osuđen Matej Šustek (26), koji je usmrtio svoju djevojku Anu B. (17), u Koški nadomak Našica u jesen 2016. Suđenje je na Županijskom sudu u Osijeku bilo zatvoreno za javnost.

– Proglašen je krivim da je počinio kazneno djelo teškog ubojstva, i to dana 6. studenoga 2016. u blizini željezničkog kolodvora Koška, na štetu maloljetne. žrtve. Nakon što ju je teško ozlijedio, tako bespomoćnu ostavio ju je na navedenom mjestu, gdje je uslijed iskrvarenja umrla. Vijeće mu je izreklo za navedeno kazneno djelo kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 25 godina. Produljen mu je istražni zatvor koji može trajati do pravomoćnosti ove presude - izvijestio je Miroslav Rožac, glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku.

Šusteku je suđenje počelo još prije dvije godine, ali je prekidano jer je upućen na psihijatrijsko vještačenje u Vrapče. Obrana mu je zvučala pomalo bizarno - tvrdio je kako ga je dan prije zločina "posjetio najbolji prijatelj Michael De Santa" I rekao kako treba eliminirati Anu B., s kojom je bio mjesec dana u vezi. Riječ je, inače, o liku iz videoigrice Grand Theft Auto.

Šustek je kobnoga dana pozvao Anu da se, kao i inače, nađu na željezničkom kolodvoru u Koški nadomak Našicama. Dok je stizao vlakom iz Našica, nesretna Ana nije ni slutila da će on ubrzo postati njezinim krvnikom. Odveo ju je na osamu kod obližnjeg silosa, uhvatio ju je, tereti se, za glavu te joj dvaput zario u vrat preklopni nož, oštrice 10,2 centimetara. Jedan je ubod prerezao arteriju, drugi dušnik i jednjak i život joj je već tada bio ozbiljno ugrožen.

Dok je trpjela teške fizičke i psihičke patnje, piše nadalje u optužnici, prestravljena je Ana pokušala pobjeći, no on ju je “hvatao za ruke i nastavio ubadati nožem”. Zadao joj je tako još devet rana, od čega su četiri bile opasne za život. Kako bi je spriječio da pozove pomoć, iznosi optužba, uzeo joj je mobitel i takvu je bespomoćnu ostavio, a bilo je to oko 20 sati. Kiša je ljevala te noći.

Ana se naslonila na zid zgrade i iskrvarila. Beživotno tijelo našao je tek ujutro u 7 sati susjed. Matej i Ana u vezi su bili tek dva mjeseca. Mladiću uskoro u Osijeku počinje suđenje za teško ubojstvo. Matej je te večeri pričekao sljedeći vlak pa se vratio u Našice. Putem je kroz prozor vlaka bacio Anin mobitel.

Pokucao je prvo na vrata svoga prijatelja, do kojega je, inače, svratio i prije stravičnog ubojstva, oko 16 sati, i to kako bi se preodjenuo iz traperica u crnu trenirku koju je, opet, prije ostavio kod njega.

