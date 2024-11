Za održive hotele i kampove 170 milijuna eura kredita, moguć otpis i 50% glavnice

Poduzetnici u turizmu od danas na dispoziciji imaju zanimljiv financijski instrument, kredite za održivi turizam u vrijednosti 170 milijuna eura. Namijenjeni su za gradnju novih i obnovu postojećih hotela i kampova, minimalan iznos je 250.000 eura, maksimalni sedam milijuna, a moguć je otpis do čak 50 posto glavnice. I to odmah, u prvoj fazi korištenja kredita. Poduzetnicima će ukupno biti "oprošteno" 90 milijuna eura europskog novca, kamata od četiri do šest posto plaćat će se samo na sredstva HBOR-a, a dodatno je ruši to što se dio glavnice otpisuje već u startu. Jedan od glavnih kriterija za ovaj kredit je, kako mu ime kaže, doprinos održivom turizmu, a prednost će biti i manja turistička razvijenost mjesta (g)radnje. Rok otplate je do 17 godina, uključujući četiri godine počeka. Od investitora se očekuje da dođu s gotovim projektima i aktualnim troškovnicima.

– Zahtjevi se zaprimaju isključivo online, čime pojednostavljujemo i ubrzavamo proces. Od prijave do odluke o dodjeli kredita i isplate u pravilu neće proći više od nekoliko mjeseci – ističe Hrvoje Čuvalo, predsjednik Uprave HBOR-a, i podsjeća da je ta banka u proteklih deset godina s više od milijardu eura isfinancirala 2000 turističkih projekata.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina očekuje velik interes poduzetnika. – Nakon što smo kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti osigurali nikad veća sredstva za razvoj privatnog poduzetništva u turizmu, na temelju čega danas kroz NPOO sufinanciramo 55 privatnih projekata vrijednosti oko 390 milijuna eura, od čega naše Ministarstvo sudjeluje s više od 161 milijun eura bespovratnih sredstava, kreditima za održivi turizam nastavljamo započeti ciklus financiranja – kaže ministar Glavina, koji očekuje da će kredit zatražiti i oni koji nisu prošli na spomenutom natječaju.

– Oni već imaju spremne projekte, uljučujući građevinske dozvole, a takvih je četrdesetak. U većini slučajeva radi se o gradnji novih hotela ili kampova, a projekta rekonstrukcije je oko 30 posto. Ali, vjerujemo da su u pripremi i neki sasvim novi projekti, naravno da su i oni dobrodošli. Bit će podržane investicije koje uključuju izgradnju, rekonstrukciju, uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smještaj, kao i dodatne sadržaje koji povećavaju atraktivnost i raznovrsnost ponude, posebice u sektorima poput zdravstvenog, kulturnog, eno-gastro, poslovnog, sportskog-rekreacijskog i ekološkog turizma – poručio je Glavina. Prihvatljivi prijavitelji su, inače, mikro, mali i srednji poduzetnici koji djeluju u sektoru turizma, a ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić napominje da se kroz financijske instrumente u ovom financijskom razdoblju nastavlja podržavati razvojne projekte ukupne vrijednosti iznad 1,2 milijarde eura.

– Vjerujemo da će ovih 170 milijuna eura pridonijeti daljnjem razvoju cjelogodišnjeg turizma. Ovakve financijske instrumente dosad nismo imali pa bih istaknuo bih i Urbani razvojni fond vrijedan 180 milijuna eura, kojim smo prvi put jedinicama lokalne samouprave omogućili ulaganja u komercijalne projekte, uključujući i one iz sektora turizma, uz mogućnost otpisa do 50 posto glavnice kredita. Ovo su novi mehanizmi financiranja. U odnosu na natječaje za EU sredstva, to je znatno ubrzanje procesa, a eliminira se i dio birokracije koja se mora poštivati kad je u pitanju novac iz EU fondova – ocjenjuje ministar Erlić.

