Za njime su tragali više od 20 godina, a onda je jedan muškarac preko Google Mapsa uočio auto na dnu jezera

U noći 7. studenoga 1997., William Moldt, tada 40-godišnji muškarac iz Wellingtona na Floridi, nestao je bez traga. Te večeri napustio je noćni klub i trebao se vratiti kući, no nikada nije stigao. Njegov nestanak ostao je misterija sve do kolovoza 2019., kada je slučaj riješen na nevjerojatan način – putem Google Mapsa.

Jedan bivši stanovnik Wellingtona pregledavao je Googleove satelitske karte svog starog susjedstva kada je primijetio nešto neobično na dnu jezera iza svoje kuće. Na slici se jasno ocrtavala silueta automobila uronjenog u vodu. Znatiželjan, kontaktirao je poznanika koji je koristio dron kako bi dodatno provjerio taj prizor. S dronom je snimio potvrdu da je na dnu jezera zaista automobil.

Ubrzo je obaviještena policija koja je 28. kolovoza 2019. iz jezera izvukla automobil, u kojem su pronađeni posmrtni ostaci Williama Moldta. Misteriozni nestanak koji je trajao više od dva desetljeća napokon je dobio svoj kraj. Policija pretpostavlja da je Moldt te noći izgubio nadzor nad vozilom i sletio u jezero, gdje je automobil ostao neotkriven sve do sada, piše Metro.

"He went missing off the face of the Earth, and now he's been discovered."https://t.co/UedBCMYW54