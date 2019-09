Za djecu s teškoćama pomoćnici i u vrtićima

Roditelji djevojčice iz Međimurja koja je krenula u vrtić ogorčeni su jer, unatoč obećanjima, njihovoj kćeri nije odobren pomoćnik.

– I ne bi bio nikakav problem, jasno nam je kakvo je stanje s asistentima, ali kad 12 mjeseci dogovaraš, rješavaš papirologiju, dobivaš usmene i pismene potvrde da će kćer čekati asistent kad počne vrtić, kao to je riješena stvar... Da nam je odmah na početku rečeno da su šanse male ili nikakve da dobije asistenta, ne bi bilo nikakvog problema, ne bismo je pripremali za vrtić, ni mi ni tete u vrtiću – požalio se otac djevojčice iz Pribislavca koju, dodao je, u četiri godine nije vidio tako tužnu i shrvanu jer nije mogla ostati dulje u vrtiću.

Greška u komunikaciji

– Kao da je prvi put shvatila da je malo drukčija i prvi put osjetila svoja ograničenja, koja njoj do sada nisu predstavljala problem, nego ljudima oko nje – napominje. Djevojčica ne hoda i utvrđen joj je stopostotni invaliditet.

– Ima sve moguće papire, javljeno je svima kojima se trebalo javiti. I to prošle jeseni – istaknula je majka. Prvi je dan djevojčica u vrtiću bila na nekoliko sati, koliko je odgojiteljica u skupini mogla podnijeti.

– I bilo joj je divno, osim što bez pomoćnika dulje nije smjela ostati – ističe majka. Vrtić s pomoćnicima, napisala je na društvenoj mreži, nema apsolutno ništa, osim što ih uvede u svoj prostor i upoznaje s djetetom.

Kako doznajemo u Savezu udruga za uključivanje djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovni sustav Međimurske županije “Prvi korak”, koja operativno provodi projekt asistenata u vrtićima, djevojčici iz Pribislavca asistent je odobren, no i njezin i svi ostali asistenti u vrtićima djeci će biti na raspolaganju tek od danas. Došlo je vjerojatno do nesporazuma i greške u komunikaciji jer roditeljima očito to nitko nije javio prije početka nove pedagoške godine.

Izabrano je, doznajemo, 40-ak pomoćnika, a novac za njihove plaće osiguravaju Međimurska županija te jedinice lokalne samouprave, svatko po 50%. Zbog procedure, sklapanja ugovora o radu, prijava HZMO-u i HZZO-u te rješavanja formalnosti vezanih za plaćanja (navodno neki nisu sve do prije nekoliko dana podmirili račune za lipanj), pomoćnici s radom počinju u ponedjeljak.

Međimurska županija jedina je županija koja, uz pomoćnike u školama, od 2015. osigurava pomoćnike i djeci vrtićkog uzrasta.

Premalo plaćen posao

To nije zakonska obveza, a lokalne proračune stoji oko milijun kuna godišnje. Petra Kovačić iz Saveza udruga “Prvi korak” kaže da sve teže dolaze do asistenata, možda i zato što je taj posao premalo plaćen. Zahtjevi za asistente primaju se cijele godine pa se rebalansima proračuna osiguravaju dodatna sredstva.