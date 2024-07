WWF ističe rekorde u temperaturi i gubitku prirode, uz poziv zemljama da promjene igru u korist našeg planeta

Iz WWF-a (Svjetske organizacije za zaštitu prirode) Adria danas su priopćili kako Olimpijske igre oduvijek simboliziraju pomicanje granica ljudskih dostignuća i obaranje novih svjetskih rekorda. No njihova nova kampanja uoči Igara upozorava kako i naš planet obara rekorde – i to one klimatske koje ne želimo oboriti. Rekordne vrućine, gubitak prirode i otapanje leda signaliziraju prijetnju za naš opstanak, poručuju.

- Na Olimpijskim igrama će ljudi pokazati što se sve uz iznimne napore može postići. Potrebno nam je da i naši čelnici pokažu istu takvu odlučnost i predanost poput sportskih prvaka i odluče odvesti klimu na put oporavka - kaže Dunja Mazzoco Drvar, direktorica programa zaštite prirode WWF Adrije. Prošla, 2023. godina, bila je najtoplija godina zabilježena do sada, s mnogo oborenih nacionalnih rekorda – kako temperaturnih, tako i onih koji se tiču vremenskih ekstrema. Istaknuti rekordi uključuju: najduži tropski ciklon zabilježen u Mozambiku, najveće zabilježene požare u povijesti EU koji su zahvatili Grčku i nove temperaturne rekorde u Francuskoj, Kini, Tajlandu, Bangladešu, Demokratskoj Republici Kongo, Haitiju, Omanu, Peruu i drugim državama.

Hrvatska je, kažu iz WWF-a, imala rekordnu oborinu koja je trajala čak 24 sata, kad se na Gračac 15. svibnja slilo nevjerojatnih 256,4 mm kiše. Najsmrtonosnija oluja u povijesti koja je ikad zahvatila Zagreb dogodila se 19. srpnja i rezultirala je s dva direktna i dva indirektna smrtna slučaja i ukupno 130 ozlijeđenih. Prijavljene su štete na 51 školi, 16 srednjih škola i 71 vrtiću. Rekordan je bio i intenzitet kiše, pri čemu je u samo pola sata palo 34,6 mm, ali i ekstremni udar vjetra koji je iznosio čak 114,8 km/h. Na razini cijele zemlje, u 2023. godini zabilježena je rekordna srednja godišnja temperatura, koja je bila čak 2,2 °C viša od prosjeka za unazad 55 godina. Temperature su ostale visoke i u 2024. godini, pri čemu je lipanj ove godine dvanaesti uzastopni mjesec u kojem globalne temperature dostižu 1,5 °C više u odnosu na predindustrijsku eru.

WWF-ova kampanja predstavlja video koji naglašava broj klimatskih rekorda oborenih tijekom 2023. godine. Korištenjem sportskog jezika, ovaj kratki video objašnjava upečatljive snimke ekstremnih vremenskih nepogoda i time prenosi našu poruku: Svijet obara previše klimatskih rekorda. Zajedno možemo promijeniti igru!

- Promjene u klimi utječu na sve aspekte života, pa tako i na sportske rezultate, pa čak i na mogućnost održavanja određenih sportskih događaja. Analize utjecaja klimatskih promjena na različite vrste društvenih aktivnosti pokazuju da će sredinom ovog stoljeća uvjeti za, primjerice, igranje nogometne utakmice, biti neprihvatljivi u skoro cijeloj Europi tijekom 30 posto ljetnih dana, a biciklističke utrke u južnim dijelovima kontinenta se neće moći voziti u periodu od 10 do 30 ljetnih dana - objašnjava Mazzoco Drvar. Istraživači sa Sveučilišta Portsmouth upozoravaju da intenzivne vrućine na Olimpijskim igrama u Parizu mogu ugroziti sportaše. Izvještaj Rings of Fire sugerira da bi temperature u Parizu mogle nadmašiti rekordne temperature koje su sportaši doživjeli na posljednjim igrama u Tokiju.

- Možemo promijeniti igru. Imamo rješenja, samo ih trebamo ubrzati. Prošle smo godine vidjeli rekordan rast u stvaranju obnovljive energije, a sada moramo nastaviti obarati taj rekord iz godine u godinu. Potrebne su nam i nove pozitivne klimatske prekretnice u područjima kao što su energetska učinkovitost, dekarbonizacija industrije, očuvanje i obnova prirode, izgradnja otpornosti na ekstremne vremenske uvjete i osiguravanje klimatskih financija za zemlje u razvoju - zaključila je Mazzoco Drvar.

