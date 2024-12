WSJ: FBI od 2021. tvrdi da je COVID 'pobjegao' iz laboratorija, ali nitko ih nije slušao

Pet godina nakon što je u kineskom Wuhanu izbila pandemija koronavirusa, znanstvenici i dalje traže odgovore na pitanja o bolesti koja je zaustavila svijet. U SAD-u su se tako pojavile informacije da je FBI još 2021. godine želio upozoriti Bijelu kuću da je virus stvoren ljudskom intervencijom u laboratoriju, no navodno im nije bilo dozvoljeno prezentirati istraživanje tadašnjem predsjedniku Joeu Bidenu.

Frustriran sporom komunikacijom s Kinom, Biden je 2021. organizirao hitnu procjenu stanja američkih agencija i nacionalnih laboratorija kako bi se otkrilo porijeklo virusa - skok sa životinje na čovjeka ili pak istraživanja kineskih znanstvenika. Dominantno stajalište tada je bilo da je Covid-19 prešao na ljude sa životinja, no kada su to izlagale Bidenu, agencije su rekle da imaju "nisko povjerenje" u svoju teoriju. Istovremeno, FBI je bio jedina agencija koja je zaključila da je vjerojatnije da je virus "pobjegao" iz laboratorija, u što su bili "umjereno sigurni", no navodno nisu pozvani na brifing s predsjednikom, piše Wall Street Journal.

Glasnogovornica direktora nacionalne obavještajne agencije kazala je da nije uobičajeno pozivati predstavnike pojedinih agencija na brifinge s predsjednikom, te je istaknula da su različita stajališta znanstvene zajednice pošteno prezentirana, no istraga WSJ-a pokazuje da su neslaganja među stručnjacima bila dublja no što se znalo.

Tri znanstvenika iz Nacionalnog centra za medicinsko obavještavanje pri Pentagonu provela su studiju koja je zaključila da je Covid-19 manipuliran u kineskom laboratoriju za virologiju u sklopu visokorizičnog istraživanja, no njihova analiza bila je suprotna zaključcima nadređenih u Obrambenoj obavještajnoj agenciji te nije uključena u izvješće koje je predano predsjedniku Bidenu. Prema anonimnim izvorima, pokrenuta je istraga kako bi se utvrdilo jesu li njihovi zaključci namjerno prikriveni.

U sklopu genetske analize koju je proveo FBI, zaključeno je da su segmenti "šiljastog proteina", koji omogućuju virusu Covid-19 da prodre u ljudske stanice, dizajnirani koristeći tehnike razvijene u laboratoriju u Wuhanu još 2008. godine.

