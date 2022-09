Vukovi oko Knina napadaju stoku: Večernji list u posjedu zastrašujuće fotografije na kojoj pas ubija vuka

Večernji list u posjedu je zastrašujuće snimke u kojoj pas ubija vuka kod kninskih sela, nadomak samih kuća. Vuk je zaštićen i kazna je, kako su nam rekli u ovom krševitom kraju u šibensko-zadarskom zaleđu, i do pedesetak tisuća kuna. Pastiri se suzdržavaju od toga da ga ustrijele ili da mu postave zamku.

Kod Kistanja traje prava bitka na život i smrt. Vukovi, osim pasa, napadaju i čovjeka. U razgovorima s mještanima Biovičina sela, Kistanja… doznali smo kako vukovi napadaju stoku svakodnevno. A golema je ljutnja stanovništva i strah. Ogorčeni su na državu jer naknada za štetu koju počini zaštićena životinja premala je i stiže kasno, prekasno...

– Meni vukovi stalno napadaju stoku već dulje vrijeme, a i do godinu dana prođe dok nam ne stigne naknada za štetu koju počine vukovi na ovcama i kozama. I ta naknada je od samo nekoliko stotina kuna pa do manje od tisuću kuna – požalio nam se Goran iz sela u kistanjskoj općini.

Iz razgovora sa Sašom Štrpcem iz Kistanja u potresnom videu koji vam donosimo vidljivo je s kakvom se pogibelji i štetom mještani Kistanja svakodnevno susreću. Tvrde nam da današnji vukovi koji su se spustili s Dinare nisu, kako nam je rečeno, isti kao prije tridesetak godina.

– Nekad su bili visoki kao psi, danas su dvostruko veći i imaju grivu. To su uvezeni vukovi, možda iz Kanade i Sibira. Ne, to nije vukopas, mješanac divljih pasa i vukova. Ovi su uvezeni. Užasno ih je i vidjeti, a kamoli kad krenu na vas i kad vas napadnu – rekli su nam pastiri u selima kod Knina.

Ipak, najpotresnije je svjedočanstvo Saše Štrpca, čovjeka, kojem su vukovi pojeli više koza i janjadi i napali ga. Spasio ga je pas, malo štene azijskog ovčara…

– Sredinom lipnja, oko devet sati, na tridesetak metara od moje kuće i 15-ak metara od glavne ceste vukovi su me napali. Prije napada tu je prošlo možda i 300 ljudi. Vraćao sam stoku s ispaše i dva vuka su krenula prema meni, a tri oko stada. Od jednog vuka sam se spasio kosirom, a drugog je spriječilo moje troipolmjesečno štene koje je vuk uhvatio u letu i ubio ga na licu mjesta. Da ga nije bilo, oborio bi vuk mene – ispričao nam je stravično svjedočanstvo borbe s vukovima Saša Štrbac kojem su vukovi zaklali četiri koze i dva janjeta. Od države nije tražio odštetu jer mu nekoliko stotina kuna nije ništa u odnosu na mlijeko i sve što u vrijednosti od oko šest tisuća kuna dobije od jedne koze, ali je ogorčen. Uz to je Saša uplašen i to s pravom nakon brojnih napada. Navodi redom napade vukova na tom području posljednjih tjedana.

– Prekjučer su napali vukovi 81-godišnjeg pastira. Uvijek ih je pet u čoporu. Napao je vuk i na Svilaji čovjeka i dijete kod Sinja i drugdje. Vuk se čovjeka ne boji jer je 20 godina zaštićen i ne smijemo mu ništa – kaže Štrbac kojem su nedavno vukovi krenuli i na suprugu dok je s bila s kozama, a obranili su je šarplaninci. Baki u Grulovicima, djedu u Bezbradicama, pa u Nuniću i u još nekim od kistanjskih i kninskih sela vukovi su posljednjih tjedana priklali više ovaca i koza. Dio ozljede, ali životinje ne prežive. Država ne reagira.

– Vukovi će iz dana u dan raditi sve veću štetu, a napadaju i čovjeka. Pastiru u Nuniću istrgnuo je štap iz ruke. Vuku ovdje nije mjesto i treba ga usmjeriti prema Dinari, gdje mu je i stanište, te prema susjednom dijelu Bosne i Hercegovine, a ne da ovdje napada pet metara od kuće. Starici od sedamdesetak godina napao je stoku na guvnu – rekao nam je Štrbac.

Razgovarali smo s još nekim ljudima u kninskom zaleđu. Oni mahom žive od stočarstva jer posla u dalmatinskom zaleđu gotovo i nema. Dižu se krediti, čuva se tuđa stoka kako bi se došlo do sredstava za kupnju vlastitih grla, troši se golem novac i za kupnju pasa. Večernji list došao je u posjed zastrašujuće fotografije događaja u kojem pas čuvar ubija vuka. Fotografija je uistinu zastrašujuća…

