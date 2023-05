Vučić tvrdi da je članak u NYT-u poruka CIA-e. Novinar mu odgovorio: 'To govore neuki ljudi'

Nakon što je novinar New York Timesa Robert Worth objavio tekst u kojem se, između ostalog, govori o povezanosti srbijanskog državnog vrha s klanom Veljka Belivuka, srpski predsjednik Aleksandar Vučić kazao je kako mu se čini da je to bila poruka: ''CIA te sprema, CIA te gleda''. Worth je tako za N1 ispričao kako je slične komentare čuo i na Bliskom istoku, uglavnom od ''neukih ljudi''.

– Mislim da je najšokantnije otkriće bilo to da je Belivukov klan ubijao ljude, da je zastrašivao ljude, radio užasne stvari, bio umiješan u trgovinu drogom. A ti ljudi su bili poznati. O njima je pisano godinama ranije. Također je objavljivano da su postojale veze između nekih od tih ljudi i dužnosnika. Činjenica da su oni to nastavili raditi i da ništa nije poduzeto do veljače 2021. za mene je šokantna – dodao je. Worth također smatra kako je klan Veljka Belivuka bio svojevrsna ruka države. – Postoje snimke, transkripti sa suđenja u ovom slučaju, iz kojih se vidi da su pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova bili u kontaktu s Belivukom i članovima njegova kriminalnog klana i izgleda da su se koordinirali s njima i podržavali ih. Naravno, nema dokaza da je predsjednik Srbije naređivao te akcije, ali je pravilno pretpostaviti da je bio dio toga. On ima velike nadležnosti u Srbiji godinama, posebno u sigurnosnom sektoru od 2013. godine – mišljenja je američki novinar.

Ipak, Worth je kazao kako nema dokaze o direktnim vezama Vučića i Belivukova klana, a odgovorio je i na Vučićeve optužbe da je tekst naručen i pisan u Beogradu.

– Prvo sam pomislio da je to neka šala. Mislim da predsjednik zna, a i New York Times je jučer izdao priopćenje u vezi s tim, da je ovo tekst na kome sam ja radio i koji sam ja napisao. Bilo kakva pretpostavka da je to bazirano na nečemu drugom nije točna – tvrdi Worth.

– Postoji mnogo suludih teorija zavjere. Ja sam proveo mnogo godina na Bliskom istoku i pisao sam o Bliskom istoku. Tamo je bilo mnogo takvih teorija zavjere. Američki novinari su se morali naviknuti na to da im neki ljudi govore – ooo, ti mora da si iz CIA-e. Ali obično takve optužbe dolaze od neukih ljudi. Ja sam novinar i imam mnogo objavljenih tekstova i u New York Timesu i u drugim medijima. Tko god želi može se u to uvjeriti – dodao je.

Poručio je i kako je pokušao dobiti komentar Vučića, no nikada nije dobio odgovor. – Postoje neki ljudi, neke od njih sam i uključio u priču, koji su veoma zabrinuti da Vučićeva administracija ide u smjeru suprotnom od liberalnih društava i da u nekim područjima nema poštovanja vladavine prava. To nije moja izjava. I Europska unija objavljivala je da ima problem s takvim smjerom Vučićeve politike. Mislim da je moja priča privukla još više pažnje na te činjenice, ali nije mi namjera da dajem bilo kakve političke izjave – zaključio je novinar NYT-a.

