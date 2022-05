Vučić: S Janafom nikad nije bilo problema, a ne isključujem mogućnost ni uvoza plina iz Omišlja

Spremni smo bolje surađivati s Hrvatskom u energetskim pitanjima, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Bruxellesu, gdje je nakon večere državnika šest zemalja zapadnog Balkana s visokim predstavnikom Europske unije Josepom Borrellom odgovarao na pitanja novinara, među ostalim i Večernjeg lista.

- Preko Janafa je s Hrvatima to uvijek funkcioniralo kako treba. Nijedan problem nije bio nikada, iz Omišlja nam je nafta uvijek na vrijeme dolazila. Bio bih nefer kad bih lagao bilo što. Problem je u tome što ja ne znam kakve će sankcije biti uvedene. Što će (EU, op.a.) raditi u šestom paketu, a nakon šestog dolazi i sedmi i osmi paket - rekao je Vučić, koji ni ovaj put u Bruxellesu nije htio obećati da će Srbija pratiti Europsku uniju u sankcijama protiv Rusije, što joj je obveza kao zemlje kandidatkinje koja pregovara o članstvu. Druge kandidatkinje tu obvezu ispunjavaju, Srbija ne.

- Mi naftu gotovo isključivo nabavljamo preko Janafa. Nije to uzgred, nije to jedan dio, to je gotovo isključivo - odgovorio je predsjednik Srbije na naše pitanje, koje se ticalo i plina, odnosno pitanja ima li Srbija interes u ovim novim okolnostima nabavljati neruski ukapljeni plin koji dolazi u Hrvatsku na LNG terminal. Srbija sada 100 posto uvezenog plina dobiva iz Rusije.

- Nismo još uspjeli završiti pregovore, čak ni početi, s ruskom stranom oko novog ugovora o plinu. Za nas je kompliciranije i svakako skuplje ukoliko bismo išli preko Krka i Mađarske do Srbije, ali ne isključujem ni tu mogućnost. MI smo spremni s Hrvatskom bolje surađivati ne samo po tom, nego i po drugim pitanjima. Nadam se da ćemo više razgovarati o budućnosti, pa i energetici - odgovorio je Vučić.

Predsjednik Srbije najavio je da će, zbog najave Kosova o podnošenju zahtjeva za članstvom u Vijeću Europe, u petak održati sjednicu svog Vijeća za nacionalnu sigurnost.

- Oni misle iskoristiti ukrajinsku situaciju protiv Srbije, optužujući Srbiju da je produžena ruka Rusije. Naravno, govoreći neistine, da dobiju puno više nego što su računali ranije. Predstavljajući sebe kao velikog borca protiv ruskog totalitarizma, fašizma, čega sve ne. Mi ćemo početi politički reagirati i suprotstavljati se tome. Ako netko misli da može pritiskati i ucjenjivati Srbiju, neće to ići tako lako kao što su zamislili - rekao je Vučić u Bruxellesu.

VIDEO Putinov strateg dignuo prašinu: Rusija sada strahuje i od 'nuklearne Njemačke'