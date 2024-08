Vučić o mogućem državnom udaru u Srbiji: 'Dobili smo službenu informaciju iz Ruske Federacije'

Moskva je upozorila Beograd na pripreme za masovne nerede koje su pokrenuli predstavnici zapadnih zemalja, rekao je novinarima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, prenosi ruska novinska agencija TASS. Upitan o zapadnim pripremama za državni udar u zemlji, rekao je: "Danas smo dobili službenu informaciju iz Ruske Federacije".

"Informacije su dostavljene službenim kanalima i radimo na tome da ih razriješimo. Za to je odgovorna Sigurnosno-informativna agencija. Osim toga, ljudi u srbijanskoj vladi i drugim agencijama, koji su specijalizirani za te stvari, rade svoj posao", naglasio je te nastavio:

"Oni koji sanjaju nešto na silu postići, neće uspjeti. Srbija ide dosljedno naprijed i oni to ne mogu i neće zaustaviti. Nikada više to neće moći zaustaviti. To je moja poruka svima, a naš narod nema razloga za brigu".

TASS piše kako su pojedini mediji ranije objavili da su pripadnici srbijanske oporbe spremni iskoristiti prozapadne prosvjede u Beogradu planirane za 10. kolovoza kako bi zauzeli predsjedničku palaču, eliminirali čelnika države i pokrenuli isti scenarij kao u Ukrajini. Prema riječima glasnogovornice ruskog ministarstva vanjskih poslova Marije Zakharove, procjena situacije u Srbiji pokazuje da su zlonamjerne sile nastavile s pokušajima uvođenja nestabilnosti.