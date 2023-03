Vučić: Amerikanci prave jedan poseban blok unutar Europe, bit će moćan

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je kazao da će se u idućim mjesecima mijenjati dinamika odnosa s Europom, i da se želi nadati da će to biti u pozitivnom svjetlu.- Mislim da već u lipnju mora uslijediti, pošto Ukrajina neće lako pobijediti u vojnom smislu, to je gotovo nemoguće, očekujem da će dobiti veliki zamah na europskom putu. Mislim da će biti donijete odluke o hitnom početku pregovora i hitnom ulasku u EU. Amerikanci prave jedan blok unutar Europe, poseban blok koji će činiti Poljska, baltičke zemlje i Ukrajina. Imat ćete zemlje koje su veće od Francuske po broju stanovnika. Ako dodate tome i Rumunjsku, onda taj kvintet ili sekstet postaje najmoćniji u Europi, a pod direktnim je utjecajem Amerike. U samoj Europi dolazit će do promjene političke mape - ističe Vučić.

- Ali za nas postoje ograničavajući faktori, a to su sankcije Rusiji i Kosovo i Metohija. Mislim da će se u međuvremenu dogoditi još mnogo toga. Bidenov akt o smanjenju inflacije, koji je genijalan, čime su natjerali kompanije iz EU da se sele u Ameriku, oni će se sada dogovoriti s Europom da za europske zemlje to ne važi. Uzet će kompanije poput Volkswagena i radna mjesta. Dogovorit će se da to ne važi, ali da moraju provoditi mjere prema Kini kakve provodi i Amerika - rekao je Vučić, piše Kurir.

