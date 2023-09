Vučković: Ne namjeravam podnijeti ostavku. Moramo slušati savjete veterinara

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković u RTL-u Danas komentirala je slučaj Agroproteinke, ali je i kometirala rad veterinarskog sustava u slučaju eutanazije svinja zbog posljedica afričke svinjske kuge te visoke cijene kruha unatoč pojeftinjenju sirovina. Također, određene skupine zatražile su da podnese ostavku, ali ona je kazala da to ne namjerava učiniti.

Za problem eutanazije svinja, ministrica je kazala da nacionalni veterinarski sustav radi dobro te da je točno predvidio smjer kretanja bolesti, ali i potvrdio epidemiološku sliku. "Smatram da smo poduzeli i uspjeli smo dobiti niz dodatnih izuzeća kako bismo što prije izašli iz epidemije. O tome mogu više reći i veterinari", objasnila je.

Na istoku Hrvatske poljoprivrednici su poručili da će krenuti u prosvjede što je Vučković komentirala da joj je žao ako do toga dođe te se nada da se ipak neće dogoditi. "Svi moramo poslušati savjete veterinarske struke kad se pojavi afrička svinjska kuga. Takvo područje potrebno je što prije depopulirati. U zemljama, u kojima se pojavila prije, nakon epidemije znala se pojavljivati ponovno. Mi smo poduzeli niz mjera kako bismo omogućili ograničen promet, premještanje životinja, depopuliranje.", rekla je. Također, objasnila je da je slučaj eutanazije iz Andrijaševaca bila eutanazija pod nadzorom višeg veterinarskog inspektora, veterinarskog tehničara i ovlaštenog veterinara koji su cijelo vrijeme bili prisutni. "Do sada je ubijeno više od 17.000 svinja. Dodatno smo, uz pomoć mjera koje poduzimamo, uspjeli na klanje i preradu odvesti više od 23 tisuće, što je dobro. Do sada je potvrđeno i 8 slučajeva divljih svinja", osvrnula se na broj ubijenih svinja.

Također, ministrica Vučković je tijekom gostovanja u emisiji komentirala rad tvrtke Agroproteinka koja u vlasništvu ministra Gordana Grlića Radmana koja se bavi saniranjem svinja. "Važeća koncesija dodijeljena je putem javnog natječaja 2017. godine. Također, prije toga je ista tvrtka imala 10-godišnju koncesiju - od 2007. do 2017. godine. Ja ne ulazim u to što je bilo prije 2007. godine. Potvrđujem da smo promijenili cijene svima u veterinarskom ustavu zato što je rast cijena svima učinio svoje, samo nismo Agroproteinki", te nadodala da je taj posao na javnom natječaju i ponuđen svima. Na pitanje, hoće li biti novog javnog natječaja odgovorila je da koncesija traje do 2027. godine.

Što se tiče visokih cijena kruha unatoč pojeftinjenju sirovina, ministrica Vučković kazala je da se cijene određuju mehanizmom ponude i potrošnje, a da je Vlada koristi mehanizme kontrole cijena. "Cijena kruha, cijene osnovnih imputa od prošle godine značajno su pale, pa bi bilo logično da se i cijene na strani potrošnje smanje. no s obzirom na sve što smo proživjeli proteklih godina, teško je to komentirati, valja biti oprezan", objasnila je. Za kraj je kazala da će Vlada nastaviti pomagati svojim mjerama u koje su ponekad uključene kontrole cijena.

