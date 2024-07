Danas na redu osvježenje, DHMZ izdao upozorenja: 'U jednoj regiji bit će opasno'. Evo kad možemo očekivati povratak vrućina

Hrvatsku danas očekuje stabilizacija vremena, a za vikend vraćaju se vrućine . Tlak zraka je porastao u većem dijelu kontinenta, a uskoro će zapadnom, središnjom i dijelom južne Europe dominirati anticiklona, dok će se ciklone i fronte premještati daleko sjevernije. U takvim uvjetima možemo očekivati mnogo sunčanih dana i porast temperature.

Danas će u cijeloj zemlji biti sunčano, često i vedro, ali i pomalo vjetrovito. Na obali će puhati bura, najjača ovog tjedna, umjerena do jaka, a pod Velebitom i olujna, ali će sredinom dana početi slabjeti. Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeverac. Minimalna noćna temperatura će biti od 15 do 18 °C, a na obali od 24 do 26 °C. DHMZ za većinu Hrvatske upalio žuti meteoalarm, a za Velebitski kanal zbog jake bure na snazi je narančasti meteoalarm, što označava vrlo opasno vrijeme.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, ali ne i potpuno vedro. Stvarat će se grudasti oblaci, najviše oko planina, ali je vjerojatnost za pljusak vrlo mala. Puhat će slab sjeverac i neće biti vruće, uglavnom oko 27 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuje se slično vrijeme, sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, s malom mogućnošću kratkog lokalnog pljuska, ponajprije oko požeškog gorja. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni, a temperatura od 27 do 29 °C.

Za vikend pretežno sunčano i vruće uz tople noći na Jadranu. Više na: https://t.co/ghDJssYEW1#prognoza pic.twitter.com/wWbEqGduA6 — DHMZ (@DHMZ_HR) July 25, 2024

U Istri, Primorju i gorju drugi dio dana također sunčan uz malu do umjerenu naoblaku. Više oblaka bit će u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre, gdje postoji mala mogućnost za kratak pljusak. Predvečer će se posvuda razvedravati. Bura će malo oslabjeti sredinom dana, a navečer će ponovno jačati, osobito pod Velebitom gdje će biti jaka. Drugdje će biti uglavnom umjerena. Temperatura će biti malo niža nego danas, većinom do 29 ili 30 °C na obali te ugodnih 22 do 25 °C u gorju.

U Dalmaciji će popodne ostati većinom vedro, samo prolazno uz malo oblaka. Bura će oslabjeti, sredinom dana će zapuhati maestral, a navečer, nakon 20 sati, ponovno bura. Dan će biti vruć, s maksimalnom temperaturom između 30 i 33 °C.

Zabilježeno je i povišenje temperature mora. U Istri kraj Rovinja temperatura će se popeti skoro do 30 stupnjeva Celzijevih. Split, Šibenik, Pula i Opatija također bilježe visoke temperature oko 26 Celzijevih stupnjeva.

Foto: DHMZ

>>> FOTO Voda iz fontane, ručnik na glavi, beton i hlad... Pogledajte kako turisti u Dubrovniku pronalaze spas od vrućine

Za vikend opet kreće povećanje temperatura, na kopnu će biti sunčano i ponovno vruće. Svakim danom će biti malo toplije – u petak 30 °C, u subotu 32 °C, a u nedjelju i do 34 °C. Noći će biti vrlo ugodne za spavanje s temperaturama od 15 do 18 °C. Na Jadranu će sljedećih dana biti pretežno vedro, uz obilje sunca. Ujutro će puhati burin, a danju maestral, oboje slabi do umjereni. Temperatura će rasti. Dnevne temperature će biti između 31 i 34 °C, a noćne i ranojutarnje oko 23 °C. Do kraja tjedna u cijeloj zemlji će biti sunčano, uz rast temperature. U četvrtak će još biti ugodno, a zatim od petka posvuda ponovno vruće, prognozira HRT .

>>> FOTO Građani se pokušavaju rashladiti od vrućine na razne načine