Vruća pretkampanja u Splitu: Ninčević Lesandrić u nevolji zbog supruga, Boban zbog zamjenika

Uhićenje supruga Ivane Ninčević Lesandrić, nezavisne kandidatkinje za splitsko-dalmatinsku županicu, zbog sumnje u koruptivna kaznena djela, udarna je vijest današnjeg dana. Iako se isprva nagađalo da je priveden zbog bespravne kuće koju Lesandrići imaju u Katunima, s obzirom na to da se slučajem bavi PNUSKOK, bilo je jasno kako je riječ o dozvolama za iznajmljivanje koje bespravni objekt ima. Nakon ispitivanja je pušten, a USKOK je donio rješenje o provođenju istrage protiv njega i županijskog službenika koji je također uhićen i za kojega su zatražili istražni zatvor. Službenika sumnjiče na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti i krivotvorenja službene ili poslovne isprave, a Lesandrića za poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.

Privremeno rješenje za iznajmljivanje Lesandrići su dobili 3. listopada 2019., a u njemu, prema mišljenju tužiteljstva, lažno stoji da je Ivan Lesandrić kao dokaz priložio zahtjev za legalizaciju objekta, iako je u tom trenutku tek podnio zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Kada smo jutros razgovarali s Ivanom Ninčević Lesandrić, još nije znala što joj suprugu stavljaju na teret i nije htjela davati izjave. Bila je zatečena i iznenađena. Upravo mu je pronašla odvjetnika i čekala je razvoj situacije. Što se tiče bespravno sagrađene kuće u Katunima, Ivana Lesandrić Ninčević u intervjuu za Večernji list nedavno se branila kako nije znala da kuća nema dozvolu, upravo zbog toga što je imala "papire" za iznajmljivanje.

"Nakon što sam se udala u svoju sadašnju obitelj, prvih se godina nisam miješala u djedovinu s muževe strane niti u to što i na temelju čega tamo rade. Ja u toj kući nisam živjela, nego sam u nju počela dolaziti kad je bila sagrađena i imala dozvolu za turizam i porezno rješenje za tu djelatnost... Kuća se iznajmljivala legalno i na to se plaćao porez. Tko je izmislio privremene kategorizacije? Država, a ne ja. Zašto bih ja sumnjala u takvu praksu države prema desecima tisuća iznajmljivača? A zbog kaosa koji generiraju županije i država samo sam još motiviranija da pobijedim i počnem uređivati to neuredno ponašanje Splitsko-dalmatinske županije", rekla je Ivana Ninčević Lesandrić čiju kandidaturu podržavaju Nezavisna lista mladih i Centar Ivice Puljka.

Na vijest o uhićenju njezina supruga zato je danas reagirao Bojan Ivošević, Puljkov zamjenik. "Prije svega, otklonjena je svaka sumnja na mito jer i sam USKOK komunicira zloupotrebu položaja i ovlasti i poticanje. Drugim riječima, oni smatraju da je netko izdao papir koji nije smio izdati i da ga je netko poticao na to, što tek treba vidjeti je li istina... Ključno je da mita nema, a tu dozvolu nije dobio samo onaj koji nije tražio. Županija ima vrlo fleksibilan stav po pitanju izdavanja privremenih kategorizacija", napisao je Ivošević u objavi na svom Facebook profilu i naveo kako je prije dvije i pol godine predao dokumentaciju zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti vezano za West Gate te je pozvao USKOK da bude jednako ažuran kao i u slučaju Lesandrić.

Slučaj je komentirao i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. – Vidio sam u medijima da je priveden i jedan naš djelatnik. Predmet je tek otvoren, ali čini se da su u pitanju koruptivne aktivnosti. Bitno je da sve institucije za sve imaju isti aršin, bez obzira na političku pripadnost, a u proteklom vremenu vidjeli smo da je tako i bilo – rekao je Blaženko Boban na izvanrednoj konferenciji za novinare sazvanoj nakon što su objavljene izjave dožupana Stipe Čogelje koji je navodno rekao da Blaženko Boban i Ante Sanader trebaju otići.

– Mi smo ovdje tim, zajednica, to itekako postoji u našem odnosu. Blaženko Boban, Ante Šošić i Ante Sanader prepoznali su ljude poput mene, koji dolaze. To ne znači da se mi u svim temama moramo slagati, ali o svima smo razgovarali. To je način kako HDZ funkcionira. Danas smo donijeli važnu, povijesnu odluku o mreži linija gdje će se osigurati autobusi u cijeloj županiji. To je epohalno za sve naše građane, a to ne bismo mogli da nismo radili zajedno. Funkcioniramo vrlo dobro i tako ćemo funkcionirati i u budućnosti. Tim Blaženka Bobana nastavlja naprijed, u pobjedu. Oporba nema konkretni program. Voljeli bismo da možemo o tome razgovarati, ali nema nikakvih tema i ideja pa se bavimo pričama rekla-kazala – rekao je Stipe Čogelja na konferenciji za novinare koju su zajednički održali splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i njegovi zamjenici Čogelja i Ante Šošić.

Novinari su Čogelju izravno pitali je li rekao da Blaženko Boban i Ante Sanader trebaju otići u mirovinu. – Apsolutno ne! Zar mislite da bih pristao biti zamjenik župana da mislim da on treba otići – pitao je Čogelja. Ipak, potvrdio je kako mu se činila zgodna usporedba s nogometnim klubom Milan kada je govorio o potrebi da se igrači nakon nekog vremena povuku, a on nije govorio o sebi, nego je upozorio kako trebaju uvoditi i nove generacije. – HDZ se mora mijenjati. Tko to ne misli, taj je u zabludi. Sukob između nas nikad nije postojao, ali ja sam vrlo otvoren. Je li ovo pravi tajming, pretpostavljam da nije, nogometnim žargonom možda sam kasno ušao u start, ali s dobrom namjerom, da naš tim pobijedi – rekao je Čogelja.

Šošić je prisnažio kako funkcioniraju izvrsno kao tim, a Boban se vratio osam godina unatrag, kada je došao u Splitsko-dalmatinsku županiju, gdje je Stipu Čogelju zatekao na mjestu pročelnika za pomorsko dobro i turizam. – Prateći ga te četiri godine na moj prijedlog ga je ŽO HDZ-a stavio kao kandidata za zamjenika župana. Bio sam iznimno sretan što imamo mladog operativca koji ima drukčiji rakurs – rekao je Boban i pohvalio se uspjesima svoga tima naglasivši kako je Stipe Čogelja njegov sastavni dio. – Stipe zbog energije i operativnosti ima moju iznimnu podršku i zato što pripada mlađoj generaciji – rekao je Boban.

