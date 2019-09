Stiže još veći pad temperature: Pripremite se za zubata jutra - U Zagrebu i 7 stupnjeva!

U istočnoj i središnjoj Hrvatskoj u petak će biti sunčano i vedro, uzevši u obzir da će ujutro biti svježe, uz mogućnost slabog mraza. U Gorskom kotaru i Lici najveće su mogućnosti za mraz. Promet će biti otežan na sjevernom Jadranu zbog bure, osobito podno Velebita. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16 °C, u unutrašnjosti Istre od 7 do 10 °C, a u gorju od 1 do 6 °C. Najviša poslijepodnevna od 20 do 24 °C, u gorju 14 do 16 °C.

Pretežno vedro i vjetrovito bit će i u unutrašnjosti Dalmacije, a i na srednjem i južnom Jadranu, uz umjereno valovito, na otvorenome i valovito more. Temperatura zraka ujutro od 12 do 17 °C, u unutrašnjosti i samo oko 9 °C, a poslijepodne 21 do 25 °C.

Diljem Hrvatske u subotu će vrijeme biti većinom stabilno, ali na kopnenom području bit će relativno svježe.

– Podjednako jutro bit će i u danju topliju nedjelju, tijekom koje će dolaziti sve više oblaka – ponajviše u unutrašnjosti Istre, gdje do večeri već može pasti i malo kiše. Od ponedjeljka će vjerojatno u većini unutrašnjosti biti promjenljivo oblačno, uz toplija jutra, ali i čestu kišu – piše HRT.

Osobito podno Velebita puhat će ponegdje jaka bura, dok u nedjelju slijedi slabo do umjereno jugo, s njim i naoblačenje, do večeri već ponegdje i kiša, a u još vjetroviti i oblačniji ponedjeljak i izraženiji pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom dijelu, zatim i drugdje. Idućeg tjedna vjerojatno će biti promjenljivo i relativno toplo, ali manje vjetrovito nego u ponedjeljak.