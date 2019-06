Vrijeđali policiju na Facebooku pa dobili novčane kazne

Ivica i Ivan iz Slavonskog Broda malo su se previše opustili na Facebooku. Komentirali su članak o “uličnoj redukciji” i zapljeni droge očito na neprimjeren i uvredljiv način pa im je za mjesec dana policija pokucala na vrata.

Ivica Golemović neugodno se iznenadio kad mu se policijski auto parkirao ispred kuće. Policajac mu je pokazao isprintani papir na kojem je bio njegov komentar i rekao mu je da mora otići u postaju.

- Ja sam odmah otišao i tamo su me dvojica policajaca ispitala. Nisam dugo bio u postaji, dulje sam čekao da me prime. Pitali su me zašto sam to napisao, kazali su mi da moraju napraviti izjavu i da navedem neki razlog zbog napisanog komentara. Izjasnio sam se zašto sam to napisao i pitao što slijedi - ispričao je za ebrod Ivica Golemović. Ono što je slijedilo je prekršajni nalog i kazna od 700 kn zbog vrijeđanja i omalovažavanja policije, iako je Golemović istaknuo da 'nije nikog osobno uvrijedio niti mislio zlo određenoj osobi'.

Ivan je pak kažnjen s 400 kuna, a na novinarski upit na osnovu čega policija kažnjava građane ebrodu došao je sljedeći odgovor:

“Policija kao ovlašteni tužitelj temeljem članka 160. Prekršajnog zakona (NN 39/13), može pokrenuti prekršajni postupak protiv osoba koje ih vrijeđaju ili omalovažavaju, odnosno postupanje i rad prilikom vršenja ili u vezi s vršenjem službe. Nema razlike između vrijeđanja ili omalovažavanja za vrijeme postupanja policije ili vrijeđanja i omalovažavanja naknadno neprimjerenim komentarima na društvenim mrežama. Nakon utvrđivanja podataka osobe, policija podnosi optužni prijedlog Općinskom sudu zbog počinjenog prekršaja iz čl. 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Predviđena kazna za navedeni prekršaj je od 200 do 750 kuna ili kazna zatvora do 30 dana”, piše u dopisu koji je poslao službenik za odnose s javnošću PU brodsko-posavske Krešimir Simić.