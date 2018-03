Za vikend slabi snijeg i kiša koja smrzava, evo kakvo nas vrijeme očekuje idući tjedan

Slabe oborine i poledica očekuju nas i tijekom subote, dok će u nedjelju biti bez oborina, uz sunčanije i toplije vrijeme. Idući tjedan temperature će rasti, a bit će i povremenih oborina, uglavnom kiše koja će na Jadranu ponegdje biti i obilnija.

Subota - oborine i poledica

U Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će umjereno do pretežno oblačno, uz slabe oborine u noći i ujutro te ponovno navečer, javlja HRT u vremenskoj prognozi. Bit će snijega, ali i kiše koja se može smrzavati na tlu. Jutro manje hladno od današnjeg, a dnevna temperatura između -1 i 2 stupnjeva.

I u središnjoj će Hrvatskoj povremeno biti slabog snijega i kiše koja će se smrzavati na podlozi, uglavnom ujutro, te kasno poslijepodne i navečer. Najniža jutarnja temperatura između -6 i -3 stupnja, a najviša dnevna između -2 i 1 stupnja.

Poledica od kiše koja se smrzava na tlu moguća je i u gorskim krajevima, a oborine se očekuju uglavnom ujutro te ponovno prema kraju dana. Na sjevernom Jadranu promjenljivo oblačno, uz povremenu kišu, ali i sunčana razdoblja. Uz obalu će puhati slaba do umjerena bura, u drugom dijelu dana u okretanju na jugo. Najniža temperatura između -6 i -2 stupnja, na Jadranu od 3 do 6 stupnja, a najviša dnevna u gorju od 0 do 2 stupnja, na Jadranu između 5 i 9 stupnjeva.

Promjenljivo oblačno uz povremenu kišu bit će i na srednjem Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će istočnjak i jugo, prema otvorenom moru umjereno i jako. Jutarnja temperatura između 4 i 9 stupnjeva, u unutrašnjosti Dalmacije oko 0, a najviša dnevna između 7 i 12 stupnjeva. Na jugu Hrvatske bit će još malo toplije sa sunčanim razdobljima te uz povremenu kišu, češću ujutro te ponovno prema kraju dana. Puhat će jugozapadnjak i jugo uz malo do umjereno valovito more.

Što nosi novi tjedan?

U nedjelju na kopnu djelomice sunčano, ujutro još uz mjestimične oborine na granici kiše i snijega, uglavnom u gorju te na istoku zemlje. Početkom sljedećeg tjedna na kopnu ujutro može biti magle, a povremene oborine bit će češće u utorak te ponovno u četvrtak. Postupno će biti toplije. Na Jadranu u nedjelju djelomice sunčano i uglavnom suho. Od ponedjeljka promjenljivo uz povremenu kišu, ali i sunčana razdoblja. Puhat će većinom umjeren jugozapadnjak i jugo, u nedjelju bura i sjeverozapadnjak i bit će malo toplije.

