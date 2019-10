Vrdoljak: Ako nema novca za povećanje plaća, idemo na izbore

Štrajk prosvjetara sve više unosi nemir u vladajuću koaliciju. Veće plaće zatražili su HNS i Milan Bandić, a HDZ poručuje da je spreman za prijevremene izbore. S druge strane oporba najavljuje da već zna i datum.

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak za Dnevnik Nove TV kazao je kako je stav njegove stranke jasan.

- Ako nema novca za povećanje plaća za učitelje, nastavnike i profesore, idemo na izbore - poručio je.

Na pitanje kakav je njegov odnos s premijerom Plenkovićem i kako komuniciraju rekao je kako da 'nije rijetkost da komuniciraju direktno, osobno u kontaktu, povremeno SMS-om, a povremenom mailom'.

- Koga u ovoj zemlji zanima koliko često se dopisuje premijer s predsjednikom koalicijske stranke? Ono što je jako bitno, to je da sutra djeca u mojem gradu, Osijeku u Osječko-baranjskoj županiji idu u školu, a nemaju nastavu jer je štrajk i to moramo riješiti. Intenzitet komunikacije mislim da je stvarno nebitan - objašnjava Vrdoljak i dodaje kako 'dvije godine traje jedan jedini veliki politički projekt Hrvatske narodne stranke, a to je reforma obrazovanja'

- Reforma je u školama. Dio reforme, a to piše i u strategiji, je povećanje materijalnih prava profesora i učitelja i to je došlo sad na red - kazao je.

Na pitanje zašto povećanje plaća nije išlo paralelno s reformom rekao je kako je 'politički prioritet HNS-a šansa da Hrvatska bude uspješna zemlja' te da se reforma koju se čekalo 25 godina konačno dogodila u rujnu.

- To je jedino ulaganje u obrazovanje. Ako postoji bilo tko, tko misli potkopavati ijednu temu koja je naš politički prioritet, onda će to raditi bez nas - poručuje čelnik HNS-a