FOTO Predblagdanska groznica: Pogledajte ove gužve na granicama, na Bajakovu kolona 18 kilometara!

Blagdanska atmosfera donosi i povećanje prometa, a s obzirom na posljednje informacije iz Hrvatskog autokluba, vozači se moraju pripremiti na gužve, osobito u blizini graničnih prijelaza i prometnih čvorišta. Najveće zastoje trenutno zabilježene su na autocesti A3 Bregana-Lipovac, gdje je na smjeru prema istoku kolona duga čak 18 kilometara, osobito kod GP Bajakovo u smjeru Republike Srbije. Osim toga, na autocesti A1 u tunelu Dubrave u smjeru Dubrovnika zabilježen je kvar vozila koji usporava promet, dok se vozila usmjeravaju na dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km/h. Vozačima se savjetuje dodatni oprez.

Za sve skupine vozila trenutno su otvorene sljedeće prometnice: autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, autocesta A6 Rijeka-Zagreb, Stara cesta kroz Gorski kotar (DC3), državna cesta DC1 Karlovac-Gračac-Knin-Split (s obilaskom zone radova kod Knina), Krčki most, Paški most i Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku.

S obzirom na predstojeće blagdanske gužve i promjenjive meteorološke uvjete, Hrvatski autoklub preporučuje da se svi vozači prije polaska informiraju o trenutnim uvjetima na cestama putem internetskih stranica ili aplikacija, koje donose informacije u stvarnom vremenu o eventualnim zatvaranjima ili otvaranjima pojedinih cesta ili objekata, ovisno o odlukama nadležnih cestarskih službi. Također, provjerite meteorološke uvjete na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Kolnici su mjestimice vlažni i sklizki, a u mnogim područjima, osobito na mostovima i nadvožnjacima, postoji opasnost od poledice. Vozači se stoga pozivaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti te ne kreću na put bez odgovarajuće zimske opreme. Prema prognozi, tijekom drugog dijela dana očekuju se oborine u Istri i Hrvatskom primorju (kiša), a u gorskim predjelima snijeg (Gorski kotar i Lika). U priobalju se navečer prognozira jako i olujno jugo, što može izazvati poremećaje u pomorskom prometu.

Zbog zimskih uvjeta, zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače te za vozila bez propisane zimske opreme na cestama u Lici uključuje DC25 Lički Osik-Karlobag, DC42 u mjestu Poljanak, DC218 Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje, DC429 Selište Drežničko-Prijeboj, ŽC5203 Otrić-Srb i ŽC5217 Bruvno-Mazin-Dobroselo-Donji Lapac. Također, upozorava se na zabranu prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na određenim državnim cestama u Istri i priobalju tijekom blagdanskih dana: u utorak, 24. prosinca od 15:00 do 23:00 sata, u srijedu, 25. prosinca (Božić) od 14:00 do 23:00 sata, te u četvrtak, 26. prosinca (Sveti Stjepan) od 14:00 do 23:00 sata.

