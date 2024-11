Volkswagen propada, a njegova priča počela je s Bubom čiju je proizvodnju potaknuo Adolf Hitler

Je li Volkswagen samo još jedan običan njemački automobilski koncern? I jesu li njegovi automobili obični automobili? Za generacije Nijemaca odgovor na ovo pitanje je sasvim jasan: Nije i nisu. Marka Volkswagen se kroz generacije utisnula u kolektivni DNK Njemačke. Bez obzira na to radi li se o modelima poput Bube, transportera Bullija, Golfa, Caddyja ili Passata, Volkswagenovi modeli kod mnogih Nijemaca rođenih prije 1990. godine bude sjećanja i emocije.

Jer, nekako su svi u Njemačkoj barem jednom vozili neki od VW-modela - od hipija do baka i obitelji, od brzih vozača do policajaca i vatrogasaca. Za mnoge Nijemce posebno je u sjećanju ostala vožnja preko Alpa u Bubi, dok još nije postojao tunel ispod Gottharda, ili odlazak na Korziku s prijateljima u VW-transporteru. S Caddyjem, koji je do početka rata 1992. montiran i u VW-joint ventureu u Sarajevu, bilo je moguće organizirati selidbu, jer su krevet, ormar ili stol bez problema mogli stati u njegov prtljažnik.

Ovaj nostalgični pogled u prošlost ostaje zabilježen, posebno u trenutačnoj krizi. Zauvijek se usadio u njemačko kolektivno pamćenje. Priča o uspjehu modela kao što su Buba, Bulli, Golf i drugi nije samo priča o Volkswagenu, već odražava i njemački gospodarski oporavak nakon Drugog svjetskog rata. Ona odiše duhom njemačkog gospodarskog čuda. -Volkswagen je više od obične marke automobila. On Nijemcima daje i osjećaj sigurnosti - piše autor Jan Grossarth u listu Die Welt. - VW je simbol iskonskog povjerenja u poslovni model Njemačke, prenosi Deutsche Welle.

Priča o uspjehu VW-a počela je s Bubom. Ovo vozilo, čiju je proizvodnju 1935. potaknuo Adolf Hitler, preimenovano je nakon Drugog svjetskog rata u Volkswagen – u prijevodu „narodni auto". Buba je brzo postala prodajni hit i na kraju - bez obzira na nacističku povijest svog nastanka - stekla kultni status širom svijeta. Već u prosincu 1945. prva poslijeratna Buba sišla je s tvorničke trake. Deset godina kasnije već je prodano milijun primjeraka. U 1960-im godinama ime „Käfer" (Buba) je postalo službeno, a automobil je osvajao tržišta širom svijeta - u SAD-u, Brazilu, Meksiku i Kini. Ukupno je prodano gotovo 22 milijuna Buba. Posljednja Buba izašla je iz tvornice u Meksiku 30. srpnja 2003. godine.

Međutim, nije bila samo Buba ta koja, kako se kaže u čuvenoj reklami iz 1968., „vozi, vozi i vozi". Automobilski stručnjak Christoph Bauer opisuje transporter Bulli kao „najprijateljskije lice u povijesti automobila" i pojašnjava: „On je magarac za vuču i prenošenje tereta, pokretna kućica, vatrogasno vozilo, taksi, vozilo hitne pomoći i svojevrsno lifestyle-vozilo. Praktično ne postoji ništa, što on ne može."

Tehnički gledano, mali transporter T1 temelji se na Bubi. Izvorno je bio namijenjen zanatlijama i majstorima, kojima je trebalo vozilo za prijevoz alata i materijala. Između 1950. i 1967. godine u Njemačkoj je prodano 1,8 milijuna ovih VW-transportera.

Naredni korak u priči o uspjehu VW-a, a time i brenda „Made in Germany", bio je dolazak Golfa 1974. godine. Sada je na tržištu osma generacija ovog vozila. S preko 35 milijuna prodanih primjeraka Golf spada među najprodavanije modele automobila na svijetu. Uz njega su odrastale cijele generacije. Pisac Florian Illies nazvao je generaciju odraslu uz ovo VW-vozilo „Golf-generacijom", slično američkoj X-generaciji.

Golf je također bio uspješan na svjetskom tržištu: model se proizvodio i u Brazilu, Južnoj Africi, Kini, SAD-u, ali i u sarajevskom TAS-u, a prilagođavan je prema specifičnim potrebama svakog tržišta. Za Jana Linnenkampa, predsjednika Zajednice entuzijasta Golfa 1, to je „automobil bez klasnih podjela". „Jer, Golfom su na posao dolazili kako šefovi klinika, tako i tajnice, a poštari raznosili poštu", pojašnjava Linnenkamp.

No što se sada događa s VW-om? Je li to gospodarsko čudo u opasnosti? Je li koncern Volkswagen postao žrtva vlastitog uspjeha? I hoće li Njemačka, koja preko savezne pokrajine Donje Saske ima vlasnički udio u VW-u, ostati uz Wolfsburg? Iako još nije jasno hoće li i kako koncern izaći iz trenutačne krize, jedno je sigurno: budućnost VW-a nije samo pitanje nostalgičnih osjećaja, već i političko pitanje.





