Saborski zastupnik i politički tajnik Mosta Nikola Grmoja rekao je u srijedu da vojska treba odmah izaći na hrvatsku granicu kako bi razvila koordinaciju s policijom da bi se znalo što točno tko radi.

"Smatramo da vojska treba odmah izaći na granicu kako bi razvila koordinaciju s policijom i kako bi se znalo što točno tko radi. Da, ako se dogodi migrantski val, možemo odgovoriti na te izazove”, rekao je Grmoja novinarima u Hrvatskom saboru. Drži i da je po tom pitanju Most jedini odgovoran i ozbiljan u hrvatskoj politici.

Smatra i da u hrvatskoj politici imamo veliko licemjerje te se vidi kako svi akteri na političkoj sceni mijenjaju diskurs, pa čak i predsjednik Republike Zoran Milanović.

VIDEO: Migrantska kriza: Tisuće ljudi iz Turske krenulo prema Europi

"Nismo mi migranstsku krizu 2015. odradili zato što su Zoran Milanović i Ranko Ostojić jako pametni, nego zato što se moglo te migrante tada prebaciti u Njemačku gdje su oni i željeli otići. Danas je situacija drugačija, granice su zatvorene, a sve države štite sigurnost svojih građana. I Hrvatska će se morati tako ponašati”, rekao je Grmoja.

Politički tajnik Mosta drži i da vojska može raditi sve ono što vlast definira što treba raditi. „Sve se može ako se odredi da se to može.”, kazao je.

Na pitanje jesu li razgovarali s Miroslavom Škorom nakon što je on osnovao stranku, podsjetio je da su Škoru podržali na predsjedničkim izborima jer je jedino on mogao ugroziti kandidate HDZ-a i SDP-a. Naveo je i da je Most radi na svom programu te se pripremaju za unutarstranačke izbore.

"Definirat ćemo se jasno što se tiče vrijednosti za koje se borimo te ćemo i dalje biti najsnažnija antikorupcijska i antiklijentelistička politička opcija u Hrvatskoj koja se bori za ekonomsku i demografsku obnovu. Ali, koja je i svjesna da treba zaštititi vrijednosti koje su bitne većini hrvatskog nadoda – obiteljske i kršćanske vrijednosti”, poručio je.

Upitan o problemu nedostatka liječnika u Metkoviću, Grmoja je izrazio nadu da će Metkovčani konačno shvatiti obmane županijskog i lokalnog HDZ-a i njihova obećanja o dnevnoj bolnici.

Smatra kako je to samo posljedica devastacije zdravstvenog sustava u Mekoviću i Duborovačko-neretvanskoj županiji koju provodi HDZ i Stipo Gabrić Jambo.