Vlasti na francuskom otočju Mayotte strahuju od širenja gladi i bolesti

Vlasti na francuskom prekomorskom teritoriju Mayotte u utorak nastoje dopremiti hranu i vodu stanovnicima, koje je preko vikenda pogodio razoran ciklon, te zaustaviti širenje gladi, bolesti i bezakonja, rekli su dužnosnici. Moglo bi biti više stotina ili čak tisuća mrtvih nakon ciklona Chido, kazali su.

Oluja je opustošila velike dijelove arhipelaga istočno od Afrike, koji je najsiromašniji francuski prekomorski teritorij i često odredište nezakonitih imigracija. S obzirom na to da su mnoga područja i dalje nedostupna, utvrđivanje štete i broja poginulih bi moglo potrajati danima. Zasad je potvrđeno da su smrtno stradale 22 osobe, a više od 1400 ih je ozlijeđeno, rekao je Ambdilwahedou Soumaila, gradonačelnik glavnog grada Mamoudzoua, za Radio France Internationale u utorak ujutro.

"Današnji prioritet su voda i hrana. Ima ljudi koji su nažalost umrli, gdje se tijela počinju raspadati, što može stvoriti sanitarne probleme", rekao je Soumaila. "Nemamo električnu energiju. Kada padne noć, postoje ljudi koji iskorištavaju tu situaciju". Dvadeset tona hrane i vode će morem i zrakom početi pristizati u utorak, rekla je vlada kasno u ponedjeljak. Dodala je da će 50 posto zaliha vode biti obnovljeno unutar 48 sati, a 95 posto tijekom tjedan dana.

Francusko ministarstvo unutarnjih poslova je objavilo da će u utorak navečer od 22 do četiri sata ujutro po lokalnom vremenu na snazi biti policijski sat. Spasioci traže preživjele među ruševinama straćara koje su uništili vjetrovi brzine od 200 kilometara na sat. Chido je bila najveća oluja koja je pogodila Mayotte u više od 90 godina, rekla je francuska meteorološka služba Meteo France.

Nekoliko ljudi je spašeno u Mamoudzouu, rekao je za Reuters Sitti-Rouzat Soilhi, dužnosnik gradske vlasti za komunikacije, dodavši da je mobilizirano više od 700 redarstvenika kako bi pomogli stanovnicima i povećali sigurnost. Estelle Youssouffa, zastupnica iz Mayottea, rekla je za radio France Inter da je na teritoriju zavladala jeziva tišina te da se s oštećenih džamija ne čuju ni pozivi na molitvu za muslimane. Kazala je da su uništene mnoge škole, a da se preostale koriste kao skloništa.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron je nakon izvanrednog sastanka vlade u ponedjeljak rekao da će u narednim danima posjetiti Mayotte. Teritorij se proteklih godina suočava s nemirima, pri čemu su mnogi stanovnici ljuti zbog nezakonite imigracije i inflacije. Više od tri četvrtine njegovih 321.000 stanovnika živi u relativnom siromaštvu, a procjenjuje se da jednu trećinu čine neprijavljeni migranti, uglavnom s obližnjih Komora i Madagaskara.

Mayotte je postao utvrda krajnje desnog Nacionalnog okupljanja te je 60 posto teritorija glasalo za njegovu čelnicu Marine Le Pen u drugom krugu predsjedničkih izbora 2022. Tehnički ministar unutarnjih poslova Bruno Retailleau je na tiskovnoj konferenciji na Mayotteu kazao da je sustav ranog upozoravanja "savršeno" radio, no da mnoge neprijavljene osobe nisu došle do predviđenih skloništa. Drugi dužnosnici su rekli da neprijavljeni migranti možda nisu došli do skloništa zbog straha od uhićenja.

Broj poginulih nakon ciklona, kazao je Retailleau u kasnijoj objavi na društvenoj platformi X, naglašava potrebu suočavanja s "pitanjem migracije". Međutim, ljevičarski političari upiru prstom u nešto što nazivaju vladinim zanemarivanjem Mayottea i neuspjehom da se pripremi za prirodne katastrofe povezane s klimatskim promjenama. "Ciklon, potaknut klimatskim promjenama, pogodio je napušten francuski teritorij. Očekuju se stotine, čak i tisuće smrti. A vi pišete da je problem Mayottea imigracija. Odvratno", napisala je Melanie Vogel, senatorica iz stranke zelenih, u odgovoru na Retailleauovu objavu na X-u.

