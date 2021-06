UŽIVO Plenković: Polako ali sigurno dolazimo do onih 50 posto cijepljenih do kraja lipnja

Na dnašnjoj sjednici Vlade će, uz informaciju o aktualnom stanju vezanom za potres i za koronaviurs, biti i izmjene i dopune državnog proračuna te prijedlog zaključka o prihvaćanju Okvira i smjernica Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda.

Premijer Andrej Plenković uvodno se obratio na početku sjednice Vlade. "Obilježili smo Dan državnosti, Dan hrvatske vojske, donijeli odluku o nabavi višenamjenskih borbenih aviona", kazao je.

"Sustav digitalnih potvrda je profunkcionirao i svi naši sugrađani mogu to učiniti. To nije putovnica to je potvrda o cijepljenju, preboljenju ili negativnom testu", kazao je.

"Brojevi su nam i dalje povoljni. Isto tako povećava se broj ljudi koji su se cijepili mi smo na milijun i 300 tisuća osoba na prvoj dozi. Polako ali sigurno dolazimo do onih 50 posto do kraja lipnja. Cjepiva ima dovoljno, i pozivam naše sugrađane da se cijepe", kazao je Plenković dodajući da nam stiže još doza. "Ne bi bilo dobro da zbog jenjavanja epidemije dio naših sugrađana misli da to više nije važno, je važno je, bitno je", dodao je.

"Što se tiče rebalansa proračuna ponovio bih da smo vodili odgovornu politiku javnih financija. Bili smo izvrsni. Prva smo Vlada koja je ostvarila proračunske viškove, rapidno smo smanjivali javni dug. Pandemija koja nas je pogodila je te putanje na određenei način promijenila. Naš je cilj u ovoj godini utvrditi put vraćanja na ono razdoblje prije 2020.", kazao je premijer.

"Važno je napraviti rebalans proračuna zbog troškova koji su nastali u okviru zdravstvenog sustava pa ćemo Saboru predložiti izmjene i dopune proračuna, povećati prihode za 3 milijarde kuna, rashode koji se povećavaju za 9,4 milijarde kuna. Očekujemo proračunski manjak na razini 3,8 posto BDP-a a da nam takav manjak neće ugroziti ulazak Hrvatske u eurozonu To je pravodoban potez i za servisiranje države i da će dobiti podršku svih, ne samo Sabora nego svih onih koji nas promatraju", kazao je.