UŽIVO Plenković: Do kraja tjedna imat ćemo milijun cijepljenih prvom dozom

Dobro je što se nastavlja pad broja zaraženih. U odnosu na protekli tjedan gotovo je 600 manje zaraženih. Do kraja dana ćemo vjerojatno biti na gotovo 29 posto odrasloga stanovništva koje je primilo prvu dozu, a do kraja ovog tjedna, bit će preko milijun građana koji su primili prvu dozu cjepiva. Ovom dinamikom ćemo doći do 50-55 posto procijepljenosti odraslog stanovništva do kraja lipnja što i je naš cilj - kazao je premijer Andrej Plenković na početku današnje sjednice Vlade.

- Zaposlenost pokazuje da je država učinila ključnu ulogu, stala uz radnike i poslodavce, napravila je ono što je trebala u ovoj krizi bez presedana, rekao je još Plenković u uvodnoj riječi.

Dodao je kako će prema prognozama Europske komisije, hrvatsko gospodarstvo ostvariti rast BDP-a veći nego prije krize. dok je Hrvatska na četvrtom mjestu po najsnažnijem rastu u EU u 2021. godini.

- Očekuje se da će javne financije i prema procjeni Europske komisije postupno se oporavljati tijekom 2021. i 2022. uz smanjivanje udjela javnoga duga u BDP-u. Kriza uzrokovana pandemijom dosad je Hrvatsku koštala 32 milijarde kuna, a šteta od potresa procijenjena je na 129 milijardi kuna, odnosno četiri puta više od covida - kazao je premijer.

Na dnevnom redu je izmjena i dopuna Zakona o tržištu kapitala (EU), a Vlada će se Hrvatskom saboru očitovati na prijedlog 41 oporbenog zastupnika o pokretanju pitanja povjerenja ministru zdravstva Viliju Berošu.