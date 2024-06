VKS odbio žalbe, Pripuz oslobođen optužbi, potvrđene kazne Toliću, Benku, Antunoviću, Bulumu i Laci

Dvije godine od objave nepravomoćne presude u aferi Agram, ta je presuda postala pravomoćna. Jer Visoki kazneni sud (VKS) odbio je žalbe i optuženika i obrane, potvrdivši nepravomoćnu presudu koju je vijeće zagrebačkog Županijskog suda pod presjedanjem sutkinje Rahele Valentić donijelo u lipnju 2022. Sjednica na VKS-u održana je u listopadu 2023. Sudsko vijeće odbilo je žalbe stranaka i potvrdilo nepravomoćnu presudu.

U aferi Agram bilo je optuženo ukupno 15 osoba, predvođenih Milanom Bandićem i Petrom Pripuzom. Prvi je preminuo prije okončanja postupka i tako se vjerojatno "spasio" odlaska iza rešetaka. Drugi je bio nepravomoćno oslobođen optužbi koje su se odnosile na zbrinjavanje smeća u Zagrebu i sada je to i pravomoćno potvrđeno. U tom je postupkom bio obuhvaćen i Slobodan Ljubičić, protiv kojeg je postupak bio razdvojen zbog njegovih zdravstvenih problema, a nedavno je i on preminuo prije okončanja tog postupka.

Uglavnom. VKS je pojasnio da se 13 optuženika teretilo za kaznena djela protiv službene dužnosti, da ih je osam oslobođeno, dvoje djelomično oslobođeno, dvoje djelomično oslobođeno i djelomično osuđeno, dok je troje optuženika osuđeno. USKOK se žalo na oslobađajući dio presude te zbog odluka o kaznama, a obrane na osuđujući dio presude. No sve su žalbe odbijene, pa je Petar Pripuz sada i pravomoćno oslobođen svih optužbi, dok su optuženici koji su se teretili za nezakonita zapošljavanja i korištenja službenih vozila u privatne svrhe pravomoćno osuđeni, a kazne se kreću u rasponu od uvjetne do 14 mjeseci zatvora.

Konkretnije, potvrda nepravomoćne presude znači da su Pripuz, Željko Horvat, Ivan Tolić, Ivan Markus, Filip Čulo i Miljenko Benko oslobođeni optužbi u dijelu optužnice koji se odnosio na zbrinjavanje otpada. U djelu koji se odnosio na zamjene zemljišta, optužbi su oslobođeni Ines Bravić, Koraljka Rožanković Uremović, Branko Mihaljević i tvrtka Bramgrad. To je točka optužnice u kojoj je USKOK navodio da je Grad Zagreb oštećen za oko 7,5 milijuna kuna, a Grad taj iznos potražuje u parničnom postupku. Pripuz je oslobođen optužbi i da je od Slobodana Ljubičića tražio da nezakonito zaposli Tijanu Colić, no ostali iz te točke su osuđeni. Zbog nezakonitog zapošljavanja su osuđeni Tolić, Benko, Vidoje Bulum, Miro Laco i Zdenko Antunović. Što se tiče omogućavanja drugim osobama, među kojima su voditeljica Mila Horvat i atletičarka Sandra Perković, da se neovlašteno koriste službenim vozila Grada Zagreba, u tom su djelu osuđeni Tolić, Benko i Antunović. Tolić je dobio devet mjeseci zatvora, Benko osam mjeseci, Bulum sedam mjeseci, a Laco godinu i dva mjeseca zatvora. Antunović, koji je tijekom suđenja jedini priznao krivnju, jedini je i uvjetno osuđen na osam mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine.

Osuđeni optuženici Gradu Zagrebu moraju vratiti sume koje su prilikom neovlaštenog korištenja službenih vozila plaćene vozačima kao dnevnice i naknade za cestarine i gorivo. Radi se o svotama od nekoliko stotina do nekoliko tisuća kuna. Obrazlažući svoju odluku VKS je naveo da je prvostupanjski sud osnovano optužbi oslobodio Pripuza, Željka Horvata, Ivana Tolića, Ivana Markusa, Filipa Čulu i Miljenka Benka u dijelu optužnice koji se odnosio na zbrinjavanje otpada. Naveli su i da njihovim postupanjem nije nastupila šteta niti je itko ostvario protupravnu imovinsku korist.

POVEZANI ČLANCI:

- Žalbeni navodi USKOK-a sugeriraju da je kroz razdoblje od tri godine (od isteka dozvole za odlaganje otpada 2010. do rješenja Ministarstva o zabrani odlaganja otpada iz 2013.) planski i smišljeno nečinjenjem, Grada, Gradske skupštine, Zagrebačkog holdinga d.o.o. i njegove podružnice stvarana konstrukcija da bi se nakon rješenja Ministarstva iz 2013. pogodovalo tvrtki Cezar i to potpisivanjem ugovora u trajanju četiri mjeseca, a da tim ugovorom nije oštećen Grad i nije ostvarena protupravna imovinska korist, dapače, cijena je bila ispod tržišnih cijena. Takvo rezoniranje USKOK-a je pogrešno. Niti izmjene predmeta nabave (zbrinjavanje/odlaganje otpada u obradu/oporabu) niti izmjene količina u natječajnoj dokumentaciji ne upućuju na to da je postupak nezakonito proveden. USKOK zanemaruje dio nalaza vještakinje da je javni ponuditelj trebao ići s upitom za obradu/oporabu jer prema hijerarhiji gospodarenja otpadom oporaba ima prioritet pred zbrinjavanjem/odlaganjem. Društvo Cezar imalo je u vrijeme relevantnog tendera dozvolu za obradu/oporabu i za sve količine navedene u Ugovoru. Prema odredbama Zakona o javnoj nabavi naručitelj smije i prije postupka javne nabave tražiti ili prihvatiti savjet gospodarskog subjekta koji se može koristiti u izradi dokumentacije, ali takav savjet ne smije imati učinak ograničenog tržišnog natjecanja i diskriminacije. Društva kojima su poslani upiti nisu bila zainteresirana čak niti za nižu razinu zbrinjavanja otpada, kao što je odlaganje, osim društva VG Č (u odnosu na jednu vrstu otpada i to glomazni otpad u količini od 100 tona) i KU Đ (za otpad kb 20 03 99) - naveo je VKS u obrazloženju vezano za zbrinjavanje smeća.

Što se točke točke optužnice vezane za zamjenu zemljišta, prvostupanjski sud je optužbi oslobodio Ines Bravić, Koraljku Rožanković Uremović, Branka Mihaljevića i tvrtku Bramgrad, a VKS je tu odluku prvostupanjskog suda i potvrdio. Pojasnili su da ih je prvostupanjski sud osnovano oslobodio optužbi te naveli da je "USKOK zanemario da je vještak izračunao da su troškovi optuženog trgovačkog društva bili stvarno veći od onih koje je Grad priznao."

Pripuza je prvostupanjski sud oslobodio optužbi i da je Slobodana Ljubičića poticao na nezakonito zapošljavanje Tihane Colić, jer nije bilo dokaza da je do tog nezakonitog zapošljavanja došlo na Pripuzovu inicijativu, a VKS je i to potvrdio. Pojasnili su da je "isticanje USKOK-a tek u žalbi, da je djelo počinjeno moguće na drugi način, drugim modalitetom promašeno u žalbenom stadiju postupka jer je izmjena činjeničnog opisa moguća do završetka dokaznog postupka pred prvostupanjskim sudom." Što se pak tiče osuđujućeg djela presude, VKS je smatrao da je dokazano da su Tolić, Benko, Antunović, Bulum i Laco počinili to za što su se teretili, pa je potvrdio prvostupanjsku osuđujuću presudu.

- Protivno tvrdnjama žalitelja izrečene kazne zbog zlouporaba u zapošljavanju su adekvatne. Pokušaj prebacivanja odgovornosti na podređene službenike opravdano je ocijenjen otegotnom okolnošću na strani pojedinih optuženika. Svim optuženicima je opravdano kao otegotna okolnost uzeta i posljedica počinjenja ovih kaznenih djela. Naime, zapošljavanje isključivo „nečijih“ i podobnih te u nekim slučajevima i nekvalificiranih ljudi, nosi sa sobom istovremeno onemogućavanje zapošljavanja onih drugih, stručnih i sposobnih kod kojih se sasvim opravdano, zbog ovakvih postupanja, stvara osjećaj besperspektivnosti, nevrijednosti i neprepoznavanja njihovih kvalifikacija i vrijednosti, koje ne počivaju na onome čiji su, već tko su i što su oni sami, bez bilo koga, bez bilo čijeg imena u zagradi pored njihovog imena. Zato, izrečene kazne nisu prestroge kako to tvrde optuženici, već su odmjerene na donjoj granici propisane kazne. No, izrečene kazne nisu niti preblage kako to tvrdi USKOK te će one i prema ocjeni drugostupanjskog suda ostvariti svrhu kažnjavanja - naveo je VKS.

VIDEO KBC Zagreb o hakerskom napadu