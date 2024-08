VKS jednom rekao da su dokazi iz mobitela Josipe Rimac zakonit dokaz, sada kaže da - nisu

Da hrvatsko pravosuđe u svojim odlukama ponekad zna biti uistinu šizofreno, nije neka tajna a ta šizofrenost potvrđena je još jednom na slučaju Vjetroelektrane Krš - Pažane. Odnosno na slučaju Josipe Pleslić (ex Rimac) , čiji je mobitel toliko legendaran da se njime već nekoliko godina bave razni sudovi. Koji pri tome o praktički istim stvarima donose dijametralno suprotne odluke. Pa je tako Visoki kazneni sud (VKS), nakon što je u jednom kraku afere Vjetroelektrane kazao da su dokazi koji su proizašli iz tog mobitela zakonit dokaz, sada u drugom kraku te afere kazao da to baš i nije tako.

Naime, riječ je o glavnom kraku afere Vjetroelektrane u kojem su uz Josipu Rimac još optuženi i Gabrijela Žalac, Milenko Bašić, Dragan Stipić, Domagoj Validžić....te u kojem je optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda ranije odbilo zahtjev obrana za izdvajanjem nekih dokaza kao nezakonitih. Obrana Josipe Rimac tražila je da se iz spisa kao nezakoniti izdvoje razgovori koje su Milenko Bašić i Dragan Stipić vodili preko telefona BiH operatera, jer smatraju da je USKOK za prisluškivanje tih razgovora trebao tražiti odobrenje BiH preko međunarodne pravne pomoći.

S druge strane USKOK tvrdi da su svi prikupljeni dokazi zakoniti te da im odobrenje od BiH nije trebalo. Nakon što je optužno vijeće zauzelo stav da su spomenuti dokazi zakoniti, obrana se žalila, a VKS im je sada dao za pravo te je spis ponovo vratio optužnom vijeću zagrebačkog Županijskog suda, pojasnivši i zašto.

- Prema ocjeni Visokog kaznenog suda prvostupanjski sud u ponovljenom postupku treba utvrditi jesu li dokazi koje okrivljenici predlažu izdvojiti derivirani iz saznanja prikupljenih na temelju tajnih mjera (posebnih dokaznih radnji) prema inicijalnim nalozima koji su bili određeni prema drugim osobama. Prvostupanjski sud treba provjeriti jesu li inicijalni i svi sljedeći nalozi izdani u skladu sa zakonom, a sve zbog ocjene predstavljaju li osporeni dokazi „plodove otrovane voćke“. Također, obrani je potrebno omogućiti uvid u predmete suca istrage u kojima su izdani nalozi za provođenje posebnih dokaznih radnji, čija se zakonitost osporava - naveo je VKS.

Ova odluka znači da će optužno vijeće ponovo razmatrati zahtjev obrana te donijeti odluku na koju će nezadovoljna strana imati pravo žalbe. Što znači da će optužnica teško postati pravomoćna prije 2025. Ako i tada. Osim toga, bit će zanimljivo vidjeti što ova odluka znači za drugi spis u slučaju Vjetroelektrane, u kojem je VKS rekao da su dokazi proizašli iz mobitela Josipe Rimac zakoniti, u kojem je već sklopljeno 11 nagodbi. Tim više što zagrebački Županijski sud o pravomoćnosti te optužnice treba raspravljati idući tjedan. No moguće je da će i tamo obrane, ponovo, tražiti da se razmotri i najnovija odluka VKS- a.

U aferi Vjetroelektrane, osim Josipe Rimac, Milenka Bašića i Dragana Stipića, još su optuženi Gabrijela Žalac, Tomislav Jureković, koji je bio čelni čovjek HERE, Krunoslav Jakupčić, koji je vodio Hrvatske šume, Ivan Melvan, Domagoj Validžić, koji je bio pomoćnik ministra Tomislava Ćorića... USKOK ih tereti za više gospodarskih djela: trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zloporabe ovlasti, davanje mita.... počinjenih od početka 2017. do 29. svibnja 2020. Prema optužnici, mozak cijele operacije u aferi Vjetroelektrane bila je Josipa Rimac, koju USKOK tereti da je koristila svoj autoritet i položaj HDZ-ove gradonačelnice Knina, a kasnije i saborske zastupnice i državne tajnice u Ministarstvu uprave kako bi pogodovala Milenku Bašiću i Draganu Stipiću oko njihovog projekta Vjetroelektrane Krš

- Pažane za koji su trebali dobiti razne dozvole, rješenja, očitovanja... Oni se terete da su joj davali mito za njezinu "pomoć", najmanje 40.000 kuna mjesečno, pa USKOK kaže da su joj ukupno isplatili 1,1 milijun kuna. Mito joj je prema optužnici isplaćivao Bašić dok joj je Stipić, tvrdi USKOK, obećao da će u poslovima osiguranja vjetroelektrane angažirati posrednika osiguranja po njezinom izboru, pri čemu je dogovoreno da dio provizije, a radilo se o 92.000 eura, bude isplaćen Josipi Rimac. Sukladno dogovorima s Bašićem i Stipićem, Josipa Rimac je potom počela zvati koga je trebalo u Hrvatskim šumama, HERI, HROTE-u, kako bi ishodovala sve što je trebalo. U tom "poslu" tvrdi USKOK pridružila joj se i Gabrijela Žalac, koja je u to vrijeme bila ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije, ali i članica NO HBOR-a, što je iskoristila kako bi se Bašiću ishodovao kredit od 130 milijuna eura za taj projekt.

Nadalje, prema optužnici C. E. M. P. Bašićeva i Stipićeva tvrtka morala je odlukom Ministarstva državne imovine platiti šest milijuna kuna na ime naknade za osnivanje prava služnosti. Pokušavajući im to umanjiti, Josipa Rimac se tereti da je nazivala Gorana Marića, koji je u to vrijeme bio ministar države imovine i njegovu pomoćnicu, tražeći da Ministarstvo neosnovano prihvati zahtjev C. E. M. P-a za izmjenom te odluke. Oni su to odbili učiniti iako ih je opetovano tražila. Nadalje, Josipa Rimac se tereti da je zbog Bašića i njegovih poslova radila pritisak i na Jakupčića i Melvana, koji je bio na čelu splitske podružnice Hrvatskih šuma. USKOK je tereti da je tražila da se žurno povuku negativna očitovanja koje su Hrvatske šume dale vezano za projekt Vjetroelektrana i njihove uporabne dozvole.

Oni su na to pristali, iako su time, prema optužnici, Hrvatskim šumama pričinili štetu od 600.000 kuna. S Gabrijelom Žalac optužena je i da je od HBOR-a, vezano za kredit od 130 milijuna eura koji je trebao C. E. M. P-u, tražila da banka smanji tražene instrumente osiguranja kredita te da osigura pismo namjere u kojem je HBOR neistinito dobavljaču vjetroagregata naveo da će kredit C. E. M. P. biti odobren, što je Gabrijela Žalac i učinila. Josipa Rimac tereti se i da je C. M. P. U omogućila 3,6 milijuna kuna nepripadajuće dobiti na isporuci struje

