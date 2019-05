Vjetar koji puše 100 km na sat u unutrašnjosti i na Jadranu – nije isto

Iako je sredina svibnja, čini se kao da smo na izmaku jeseni jer proteklih dana temperature se opet sniziše, sve oko nas fijuče, lomi se, prevrće i razbija od olujnih udara vjetra.

– Dogodio se jedan hladniji, kišovitiji i vjetrovitiji prodor, koji je uobičajen za ovaj dio svibnja, no ovaj put taj je prodor ipak znatno jači nego što je to inače. Događa se nešto slično onome što se u narodu zna spominjati kao – ledeni sveci. To su uobičajena zahladnjenja od 11. do 15. svibnja koja su posljednjih godina postala osobito česta, no ono što je sad posve neuobičajeno jest ovako jak vjetar. Inače, za svibanj su karakteristični jaki, olujni udari vjetra koji najčešće dolaze s grmljavinskim nevremenom. I ti udari vjetra uglavnom prođu brzo, ali vjetar koji smo imali ovih dana specifičan je po svojoj trajnosti. On ne samo da je imao olujune udare, već je i u svojoj srednjoj brzini bio na granici jakog vjetra, što je za ovo doba godine jako neuobičajeno – pojasnila nam je meteorologinja RTL-a Dunja Mazzocco Drvar dodavši da se udari vjetra iste brzine i jačine u unutrašnjosti i na Jadranu uopće ne mogu uspoređivati.

– Vjetar brzine 100 km/h na Jadranu i u unutrašnjosti nije isto. U unutrašnjosti je takav vjetar rjeđa pojava pa život u unutrašnjosti tome nije prilagođen kao što je to u Dalmaciji. Drugačija je gradnja, vegetacija, pa i percepcija ljudi je drugačija jer u unutrašnjosti tako nešto doživljavamo puno rjeđe. Na lokacijama u Dalmaciji gdje puše ovako snažna bura ne sade se breze i lipe. To su veća, viša i krhkija stabla pa se ona lome, krše. Zato takva stabla u Dalmaciji ne bi ni rasla – kazala je meteorologinja koju upitasmo postoji li mogućnost da se ovako nešto uskoro opet ponovi.

Kolege iz DHMZ-a kažu da je povratni period za ovakav događaj 20 godina pa ne samo da očekujem da se ovako nešto neće opet pojaviti tijekom ovog mjeseca, već očekujem da se neće ponoviti u idućih nekoliko godina. Ipak, moram podsjetiti, esktremi su, s obzirom na klimatske promjene, sve češći i sve jači. Tako da, zapravo, može se očekivati da će neke ovakve neuobičajene pojave sada postati češće. No, što se tiče ovog mjeseca, ovo što smo imali u protekla dva-tri dana bio je vrhunac neobično hladnog, kišnog i vjetrovitog vremena. Druga polovica svibnja bit će svakako pitomija – kaže D. M. Drvar najavivši da će već danas u unutrašnjosti zemlje udari vjetra biti znatno slabiji, a krajem dana posve će oslabjeti te će nastupiti potpuno smirivanje, dok će na Jadranu bura posve oslabjeti tek sutra.

Od sredine tjedna očekuje nas i smirivanje kiše pa će u drugoj polovici mjeseca biti sunčanije i suše vrijeme.