O vjenčanju ovoga para pričaju svi, no kum to sigurno nije želio

Jeni Arrowsmith i Mark Wood nisu mislili da bi njihovo vjenčanje moglo dospjeti u medije, no zbog sove koja im je nosila prstenje, upravo to se dogodilo.

Njih su dvoje odlučili da im prstenje do oltara nosi obučena sova na vjenčanju koje se održalo u dvorcu Peckforton u engleskom Tarporleyju. Vjenčano prstenje sovi su stavili na noge, a iako je bila jedna od glavnih atrakcija, privukla je i mnogo više pozornosti nego što je trebala.

Ceremonija je počela kad je jedan muškarac s početka prostorije do oltara pustio sovu koja je sletjela na ruku jednom od kumova. No, sova se malo uznemirila te je počela lamatati krilima i poletjela je do drugog kuma koji nije znao što bi s njom. Prevrnuo se sa stolca dok je ptica bezuspješno pokušavala pronaći mjesto gdje bi sletjela, a njegova reakcija izazvala je smijeh gostiju.

– Iz nekog razloga, sova je odlučila da želi sletjeti na njegovu ruku, no on se toliko preplašio da je pao sa stolca. Bilo je urnebesno smiješno, ovo se još nije dogodilo, a mi ćemo imati nezaboravnu uspomenu – ispričala je mladenka Jeni Arrowsmith.