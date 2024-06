Vinkovci postali Rimkovci: Proslava XI Rimskih dana u punom sjaju

Vinkovci, grad bogate povijesti, naseljen je preko 8000 godina, pa se s pravom smatra i kontinuirano naseljenim najstarijim gradom u Europi. Njegovu posebnost (blizina rijeke Bosut ali i geografski položaj) prepoznali su mnogi koji su ga kroz povijest i oblikovali. Na području Vinkovaca tako su živjele tri autohtone kulture - sopotska, vučedolska i vinkovačka, naselili su ga i Iliri i Kelti, a Cibalijom nazvali Rimljani koji su upravo na ovom mjestu napravili vojnu utvrdu. Na području živahnog i posebno uređenog grada Colonia Aurelia Cibalae rođena su i dva Rimska cara, Valentinijan I.(364. – 375.) i Valens (364. – 378.) koji su uvelike oblikovali grad. O životu u Vinkovcima tog vremena danas svjedoče brojni nalazi...

Upravo oni smješteni su u prekrasnom Gradskom muzeju Vinkovaca, koje se nalazi na glavnom gradskom trgu nekadašnjem forumu. Činjenica da Vinkovci u svakoj svojoj ulici i svakoj građevini pričaju prekrasne povijesne priče dovoljan su razlog da se Vinkovci i u današnje vrijeme, barem jednom godišnje pretvore u Rimkovce. Upravo to se dogovorilo ovaj vikend koji je u potpunosti posvećen Rimu i načinu života u Colonia Aurelia Cibalae koji je od tada, pa sve do danas ostao grad pun života.

Ave Rimkovci

Manifestacija Rimski dani u Vinkovcima se održava punih XI godina, a u realizaciji manifestacije sudjeluju svi - i mlado i staro. Ovogodišnji, jedanaesti po redu Rimski dani, nose naziv '' Oni za kojima uzdišu djevojke' a otvorenima ih je proglasio, u prepunoj areni smještenom u parku Lenije zamjenik gradonačelnika Josipa Romića. Tijekom vikenda 14.-16.6 tako barokna jezgra tako na poseban način postaje rimska utvrda. Kako to izgleda kad legija Rimljana prošeta gradskim ulicama brojni su Vinkovčani ali i turisti mogli vidjeti u petak na svečanom Rimskom mimohodu sve do Lenija koje su se ovaj vikend pretvorile u Rimski grad.

U njega se ulazi uz pozdrav Ave,a dress code je odjeća tog vremena - bijelo platno koje prekriva određen dio tijela gladijatorima, jednostavne pamučne tunike, štitovi, mačevi i zaštita te prekrasne duge haljine ukrašene zlatnim detaljima Rimljanki. Rimski grad u svojoj unutrašnjosti ima tabor, rimski vrtić, rimske odaje u kojima se održavaju brojne manifestacije, rimsku kuhinju u kojoj su učenici Poljoprivredno šumarske škole Vinkovci pokazali kako izgleda klasična hrana gladijatora.

Rimski grad ima i vrtuljak za najmlađe, ogledalo rimskog vremena, careve s kojima se možete slikati, pa i ljubavnu savjetnicu. Kroz sredinu parka Lenije postavljen je sajam u rimskom stilu na kojem se mogu kupiti ručno rađeni suveniri, na kraju je pozornica i gastro kutak, a u središnjem dijelu - naravno Arena. Rimski dani na poseban način pričaju priču o tome kako se živjelo, radilo i slavilo, koga se gledalo, s kime borilo, što se jelo i pilo, kako su se zabavljala djeca, što se proizvodilo i kako se uljepšavalo.

"Ovogodišnja tema je „Oni za kojima uzdišu djevojke“. Rimljani bi rekli „Il, in quibus puellae suspirant“. Djevojke su tada uzdisale za gladijatorima, a gladijatori za slobodom. Uzdasi i čežnje zarobljeni su pod željeznom gladijatorskom maskom, tim teretom koji brani život i skriva pogled" - rekla je direktorica Turističke zajednice grada Vinkovaca Martina Matković, ne krijući oduševljenje kako su u Rimkovce stigli brojni turisti i gosti uživajući u manifestaciji s kojom se tradicionalno ulazi u ljeto u Vinkovcima.

"Program Rimskih dana u subotu i nedjelju, 15. i 16. lipnja, počinje od jutra i traje do mraka, pa i po mraku. Od 10.00 sati otvoren je Rimski sajam i otvoren je sve do 23.00 sata. U isto vrijeme otvara se i Rimski gastro koji ipak traje duže, do ponoći. Od jutra traje i prikaz života u taboru. Što se na Rimskom sajmu prodaje, na radionicama se izrađuje, pa ih ima pregršt i također traju od jutra. Rimske radionice zagarantirana su zabava, stjecanje novih vještina, otkrivanje skrivenih hobija i sasvim sigurno – ponovno uzdisanje za Vinkovcima" - dodala je Matković.

Ljeto u Vinkovcima u znaku Rimske kulture!

Nakon završetka XI Rimskih dana u Vinkovcima ovog jeta možete uživati u dašku velikog Rima. Turistički obiđite grad uz stručno vodstvo vodiča (sve informacije možete dobiti u turističkom info centru) čujte priču o tome kako je danas živjeti u gradu ovakve bogate povijesti, naučite puno o najstarijem kalendaru Orionu koji zauzima posebno mjesto u zbirci gradskog muzeja Vinkovci, ali i čiji su elementi utkani u popularni Vinkovački Korzo.

Vinkovci na Rimski način poseban je doživljaj grada kojeg će ispričati i brojni ugostitelji - okrjepu potražite uz čašu Valens piva, zavirite u Orion pub (subotom ne propustite super svirku) a kad ogladnite, kušajte specijalitete u Marabu restoranu u čijim specijalitetima uživaju domaći ali i strani 'gladijatori' više od 20 godina. Upravo dašak Rimske kulture ponosnih Vinkovaca neka bude poziv na istraživanje i uživanje u ovom prekrasnom gradu na rijeci Bosut ovog ljeta kojeg će obilježiti i brojni koncerti na otvorenom, izložbe i zabava za sve uzraste. Dođite u Rimkovce, pardon Vinkovce!