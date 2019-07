Ovo je vila međugorske vidjelice na Hvaru: Traži se 12.000 kn za tri noćenja

Nakon što je Slobodna Dalmacija objavila informaciju da je međugorska vidjelica Mirjana Dragičević Soldo devastirala plažu pred svojom luksuznom vilom u uvali Blace u Sućurju na otoku Hvaru, na što su upozorili mještani, oglasila se i sama Soldo koja kaže da prvi put čuje za sve to, te da sve to nije istina.

- Kakva kuća? Koja plaža? Kakvo betoniranje? Prvi put čujem za sve to, nije to istina i ne mislim se sada spuštati na tu razinu i to komentirati - izjavila je Soldo za 24sata. Na Booking.comu ta se vila iznajmljuje cijelo ljeto. Prve slobodne dane Booking.com nudi u rujnu. Tri noćenja, dvoje odraslih - 12.496 kuna, piše 24sata.

"Vikendica Sucuraj O4 nalazi se u mjestu Sućuraj na Hvaru te je udaljena 41 km od Međugorja. Objekt obuhvaća klimatizirane elegantne sobe s besplatnim WiFi-em. U sklopu objekta nalazi se besplatno privatno parkiralište.

Vikendica uključuje kuhinju s perilicom rublja. Dostupan je TV. Vlastita kupaonica sadrži kadu ili tuš.

U objektu je moguće igrati biljar i pikado te koristiti besplatne bicikle. Makarska je udaljena 23 km od vikendice Sucuraj 04, a Brela se nalaze na 34 km. Zračna luka Split udaljena je 85 km od objekta", stoji u opisu objekta.

"Građevinska inspekcija Državnog inspektorata je po zaprimljenoj prijavi dana 25. 7. 2019. godine na lokaciji uvala Blaca na otoku Hvaru, općina Sućuraj, obavila inspekcijski nadzor. Na terenu nije nitko zatečen, već je utvrđeno da je na dijelu k.č. 1486/2 K.O. Sućuraj uz ulicu anagrafske oznake Ulica Blace, uz more izbetonirano sunčalište dim. 24,0 x 2,0 m, djelomično obloženo kamenim pločama", stoji u odgovoru Državnog inspektorata Indexu.

Iz odgovora je jasno da je Inspektorat utvrdio devastaciju obale, no ne zna tko je investitor. Kako nam kažu, tražit će pomoć Općine Sućuraj. "U nastavku ispitnog postupka, kako bi se utvrdio investitor, poslat će se poziv predstavniku Općine Sućuraj i pokrenut će se upravni inspekcijski postupak", stoji u nastavku odgovora Inspektorata.