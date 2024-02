Vidović: 'Plenković i Milanović su slabi vođe. Vanđelić je politički kompromitiran'

Predsjednik Socijaldemokrata Davorko Vidović gostovao je u emisiji Politički intervju tjedna kod novinarke Petre Maretić Žonje gdje je komentirao brojne aktualne teme – sve veće nezadovoljstvo građana, izbor Ivana Turudića kao glavnog državnog odvjetnika, ali i nadolazeće parlamentarne izbore.

Na pitanje čeka li nas novi val štrajkova jer su mnogi nezadovoljni Vladinom uredbom o plaćama, Vidović je ustvrdio: "Ja bih rekao da je Plenković planirao što će biti njegov glavni adut u predizbornoj priči – iskeširati nešto love i svi će biti zadovoljni i poletni i veseli u četvrtom mjesecu."

Stava je kako su svi dobili nešto, no da će se upravo to pretvoriti u Plenkovićev najveći trenutačni okidač nezadovoljstva.

"Dakle, način na koji se krenulo i u Zakon o plaćama, a posebno u ove uredbe, potpuno je neprofesionalan, potpuno neutemeljen, nije ni na kakvom objektivnom ozbiljnom kriteriju. Morao je rezultirati s time da se pojavi skupina nezadovoljnika i to ne više zbog visine plaće nego zbog osjećaja nepravde, osjećaja da su plaćeni slabije od nekog drugoga, a misle kako rade vredniji posao ili važniji posao", smatra predsjednik Socijaldemokrata koji je uvjeren da će se upravo to nezadovoljstvo biti ključan faktor prilikom određivanja datuma izbora.

Upitan kad misli da će biti izbori, naveo je kako samo može nagađati.

"Meni se čini da bi to moglo biti nakon europskih izbora jer mislim da tu HDZ očekuje, s obzirom na slabi interes, slabiju izlaznost i na veću mobilizaciju članstva koje HDZ ima, pobjedu na tim izborima i da će oni tu pobjedu htjeti kapitalizirati za najvažnije izbore – parlamentarne. Zato mislim da će to biti prije negdje kraj šestog ili početak sedmog. Meni se to tako čini, ali ja, kao i drugi, mogu samo nagađati. Nemam nikakve informacije."

Nezadovoljstvo sindikata

"Postoji nekoliko kategorija koje su iskazale izrazito nezadovoljstvo. Pratimo situaciju u prosvjeti, gdje su sindikati jedna grupacija protiv druge grupacije. Tu se vodi nesmiljeni rat. Vjerojatno i za članstvo i tko zna što još stoji u podlozi, a znakovito je da se tog štrajka prestrašio premijer Plenković. Nekidan je rekao nešto, moram reći skandalozno. Moram spomenuti jer je riječ o meni i mojoj stranci. Dakle, on je optužio sindikate da su manipulirani od strane socijaldemokrata. I da smo mi ti koji vučemo konce i organiziramo štrajkove po Hrvatskoj. To je jedna infantilna provokacija", naveo je i objasnio kako je to toga došlo jer je on snimljen u društvu Vilima Ribića za kojeg je rekao da je njihov član, ali je ujedno i dalje sindikalist unatoč tome što je otišao u mirovinu.

"Sindikati sami odlučuju o tim svojim akcijama te optuživati je uvrjedljivo i za sindikate. S druge strane moram reći da je mene šokiralo da se uopće dovodi u pitanje čak i da imamo prave ozbiljne razgovore. Zašto bi to bilo suspektno? Ja sam 1999. godine s pet sindikalnih središnjica u to vrijeme potpisao sporazum. Kako smo ga zvali, to je bio sporazum za sigurnu socijalnu Hrvatsku, gdje smo se obvezali da ako pobijedimo na izbore, da ćemo napraviti A-B-C-D-E. Imali smo dvadesetak takvih točaka. U siječnju smo imenovani kao vlada. U veljači smo Zakon o radu promijenili. Dakle, to nije neuobičajeno", ustvrdio je Davorko Vidović.

VIDEO: Tko je Ivan Turudić, Vladin kandidat za šefa DORH-a? Radio kao pomoćnik ministra, a veže se uz HDZ

Izbor Ivana Turudića kao glavnog državnog odvjetnika izazvao je brojne burne reakcije u hrvatskoj javnosti.

"Pa ja ću ponoviti ono što sam ukratko rekao i na saboru. Ključna poruka je sljedeća. Dakle, za izbor takve osobe na takvu funkciju U instituciji koja po definiciji primarno mora biti potpuno neovisna o bilo kakvom političkom utjecaju se moraju birati ljudi na takve funkcije na drugačiji način i mora se birati profil ljudi koji je vrlo specifičan. To znači da to ne smiju biti ljudi... Ja sam u svojoj raspravi rekao 'Ne daj, Bože da sutra biramo čovjeka koji kaže ja sam blizak socijaldemokratima'. Grozno", kazao je i dodao: "Nije to smisao obavljanja posla, nego da on obavlja taj posao potpuno neutralno i profesionalnu po najvišim uzusima.".

Milanović i Plenković su slabi vođe

Na pitanje voditeljice Petre Maretić Žonje može li uopće kandidat za glavnog državnog odvjetnika biti politički neutralni kad se zna da je potrebna natprosječna većina, na što je Vidović kazao da bi trebala biti dvotrećinska većina potrebna za izbor kandidata za glavnog državnog odvjetnika. No, istaknuo je kako ni to nije nužna garancija, koristeći kao primjer mogućnost da postoje dvije velike stranke koje bi se onda mogle dogovarati o kandidatu. Vidović je komentirajući kandidate za glavnog državnog odvjetnika objasnio kako ne zadovoljavaju njegove kriterije, ali je i podsjetio kako nemamo nikoga tko će voditi USKOK.

"Ja moram reći ja možda još uvijek precjenjujem gospodina Andreja Plenkovića. Taj čovjek kad se pojavio u hrvatskoj politici, u HDZ-u, moram reći da sam imao puno veća očekivanja i bilo mi je drago da nakon Karamarka dolazi jedan europejac, obrazovan, pristojan čovjek. Nažalost. Plenković nije otupio tu nekakvu radikalno desno oštricu koja još uvijek postoji u stranci i ti ljudi i dalje vrše na njega pritisak i on sve odluke donosi vodeći respektirajući činjenicu da ne izgubi da ne izgubi stranačko povjerenje i da zadovoljava i taj dio biračkog tijela", smatra predsjednik Socijaldemokrata.

Komentirao je i kako dio HDZ-ovog stranačkog tijela kao snažnog vođu gleda one koji se svađaju i koji se ne vezuju uz nikoga, no rekao je kako to ustvari nije jak vođa.

"Ja bih rekao da je karikatura zapravo jakog vodstva. To su slabe vođe i Plenković i Milanović su slabe vođe. Dakle. Očekivao sam u ovom slučaju, naprosto to se činilo logičnim da je Turudić isturen, a bit će izabran netko drugi. Ja nisam očekivao da će Turudić biti kandidat", dodao je. Za Turudića je rekao kako je on bio rizičan izbor zbog kritika o mogućoj i da je vjerovao kako će ga izbjeći.

Lex AP

Izmjena Kaznenoga zakona, prema kojima neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje u fazi istražnog postupka postaje kazneno djelo, izazvalo je burne reakcije u javnosti, te su protiv istog prosvjedovalo Hrvatsko novinarsko društvo. Vidović je istaknuo kako je njegova stranka protiv te izmjene zakona

"Protiv smo takvog zakona i jasno smo rekli zašto smo protiv takvog zakona. Mi smo prvi socijaldemokrati prije dvije i pol godine žestoko zagovarali uvođenje femicida. Napravili prijedlog, organizirali okrugle stolove i dobro je da je ušao u zakon. No, međutim, jedan zakon, ako ćete za njega glasati, može imati sto članaka. A u ti sto članaka 99 su savršeni članci. U jednom od tih članaka piše da imate pravo svaki tjedan ustrijeliti nekog čovjeka na ulici. Kako ja mogu reći da je to dobar zakon? Kako ću glasovati za njega?", ispričao je i kazao kako "je to flaster".

Na pitanje bi li predsjednik Zoran Milanović trebao odbiti potpisati taj zakon, Vidović je izjavio kako bi podržao tu odluku predsjednika.

"Taj članak 307a treba izbaciti iz prijedloga zakona", odrješito je ustvrdio te dodao: 'Ja sam u politici bio devedesetih godina. 250 novinara je praćeno, 250 novinara u Hrvatskoj, u ovoj našoj samostalno demokratskoj neovisnoj Hrvatskoj. 250 novinara su plaćale tajne službe iz politikantskih,političkih i ne znam kakvih razloga. To je nešto što ne smijemo zaboraviti'.

Damir Vanđelić u politici

Upitan o medijskim napisima u kojima je pisalo kako bi Socijaldemokrati bili voljni podržati Damira Vanđelića, Davorko Vidović priznao je kako su dosta razgovarali.

"On je izrazio i iskazao želju i volju da se uključi u politički život, čak je svjestan svojih nekih limita u smislu političkog iskustva i funkcioniranja politike. Ali u svakom slučaju se učinio i čini sve kao mogućim dobri čovjekom koji je kapacitirani da obavlja u izvršnoj vlasti neku neku dužnost. Ono što je po mom sudu napravio jako jako loše i amaterski je bilo osnivanje stranke. To je bilo potpuno nepotrebno i mislim da je on svoj politički svoj kredibilitet u velikoj mjeri kompromitirao tom činjenicom da je išao stvarati političku stranku za koju još prvo, niti će biti dovoljno vremena, niti će biti mogućnosti da se niti ideološki niti programski definira do kraja. Budemo li u prilici, budemo li trebali o tome razgovarati? Ja ne vidim njih kao nekoga koji bi bio neprihvatljiv za stvaranje jednog širokoga kruga", naveo.

