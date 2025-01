VIDEO Žrtva zlostavljanja nazvala policiju i tražila pizzu. Operaterka spasila ženu: "Ako ti prijeti, reci 'feferoni'"

Brzo razmišljanje policijske operaterke u Velikoj Britaniji spasilo je ženu koja je bila žrtva obiteljskog nasilja, a koja je, prestravljena i u strahu za vlastiti život, nazvala broj 999 i tražila pizzu. Metropolitanska policija objavila je snimku poziva, a na njoj se čuje kako operaterka Pippa Harvey smireno vodi ženu kroz nekoliko pitanja kako bi utvrdila ozbiljnost situacije.

Kada je žena rekla da traži "dostavu pizze", operaterka Harvey nije posumnjala, već je odmah reagirala, postavljajući joj ključna pitanja kako bi otkrila je li u opasnosti. "Potrebna vam je dostava pizze ili vam je potrebna policija? Ako je to policija, recite 'da'", upitala je mirnim tonom.

Do you require a pizza delivery or the police?



A heroic police emergency call handler has been commended for her quick-thinking after realising a call from a woman was in fact a disguise and an urgent call for help.



🔊 Listen to the 999 call pic.twitter.com/OkY1mCKbtH