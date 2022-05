Nijemci otkrili koja je svota prihvatljiva za svadbeni poklon. Mogli biste se iznenaditi

Često se lome koplja oko toga koliko je novca prikladno dati mladencima kao vjenčani dar na dan vjenčanja. Koja svota je premala, koja prevelika, ispod koje nikako ne treba ići, samo su neka od pitanja. Kako piše Fenix magazin, u Njemačkoj je više faktora koje treba uzeti u obzir prilikom određivanje "debljine" kuverte.

Za svako darivanje, pa i za vjenčanje, važna je vaša financijska situacija. Dvije godine pandemije koronavirusa i trenutno visoka inflacija su opterećenja koja pogađaju sve nas. Stoga pazite da se financijski ne istrošite, piše Fenix. Po njima, za pripravnika ili studenta sasvim je u redu darivati “samo” 30 do 50 eura.

Drugi čimbenik koji bi trebao odrediti vrijednost dara je vaša uloga. Gotovo na svakom vjenčanju dočekat će vas bogat švedski stol ili raznovrstan meni, popraćen pjenušcem i velikim izborom pića. Ne zaboravite da svatovi plaćaju sve. Stoga je osnovno pravilo: Dajte otprilike koliko popijete i pojedete u svatovima, poziva se Fenix magazin na njemački radio.

U ovoj situaciji sve igra ulogu pa je važno promotriti i dobro promisliti o tome kakva je vaša veza s mladenkom ili mladoženjom? Jeste li najbolji prijatelji od osnovne škole, bliski rođaci ili samo poznanici? Uglavnom, ako dolazite iz kruga poznanika, prigodan je poklon od 30 do 50 eura. Dobri prijatelji obično daju više, pa daruju i do 100 eura. Međutim, ako je bračni par dio obitelji, tada se novčani iznosi povećavaju. Roditelji često daju 100 eura po osobi, a ponekad se ta svota penje i do 500 eura. Isto vrijedi i za stričeve ili tetke, ali i za kumove.

