VIDEO Napad u Rusiji: Upali u sinagogu i pravoslavnu crkvu, ubijeni policajci i svećenik

Naoružani napadači otvorili su vatru na sinagogu, pravoslavnu crkvu i policijsku postaju u ruskoj regiji Dagestanu, a više je osoba ubijeno, javile su u nedjelju novinske agencije. Po različitim izvorima moguće je da su među žrtvama jedan ili dva policajca, jedan svećenik i jedan čuvar crkve.

Dvojica među napadačima koji stoje iza nekoliko napada su ubijeni, objavilo je rusko ministarstvo unutarnjih poslova. U napadima je ranjeno šest osoba, navodi Reuters.

U izvješćima se navodi da je jedan policajac ubijen kada je pucano na sinagogu u Derbentu, sjedištu drevne židovske zajednice na sjevernom Kavkazu. Do razmjene vatre došlo je i u pravoslavnoj crkvi u gradu, koja je pod zaštitom UNESCO-a.

The Synagogue within City of Derbent in the Dagestan Region of Southwestern Russia is Total Engulfed in Flames, after Terrorists were reported to have Shot the Two Security Guards outside before throwing Molotov Cocktails through the Windows and onto the Roof. pic.twitter.com/VYSM93jj5b