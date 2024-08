VIDEO Ruse iznenadio 'samoubilački potez' Ukrajinaca: Zaletjeli su se oklopnim vozilom pa se zabili u barikade

Rusija je počela evakuirati još tisuće ljudi iz graničnih regija u četvrtak, nakon što je Ukrajina objavila da je napredovala dublje u ruski teritorij u munjevitom upadu kojemu je cilj prisiliti Moskvu da uspori napredovanje na ostatku bojišnice. Najveći napad na suvereni ruski teritorij od Drugoga svjetskog rata dogodio se 6. kolovoza kad su tisuće ukrajinskih vojnika prodrle preko ruske zapadne granice osramotivši rusko vojno vodstvo. Uz potporu rojeva dronova, teškog topništva i tenkova ukrajinske postrojbe zauzele su dio najveće nuklearne svjetske sile, a borbe se u četvrtak vode duž bojišnice oko 18 km unutar ruskog teritorija.

Pojavila se snimka koja prikazuje kako su ukrajinske snage pokušale probiti granicu s Rusijom vozeći se punom brzinom u oklopnom vozilu Kozak 2. Ukrajinci su pokušali udariti na kontrolni punkt Kolotilovka s ruskom regijom Belgorod u pokušaju da prošire ukrajinsku invaziju u kojoj su snage Kijeva već zauzele ogromne dijelove teritorija u susjednoj regiji Kursk. Prema izvještajima, vozilo je udarilo u barikade nazvane "zmajevi zubi", a potom ga je napao ruski dron. Rusi su ovaj potez Ukrajinaca nazvali "samoubilačkom misijom", piše Daily Mail.

Neki su vojnici pobjegli iz oklopnog vozila, no ruski izvještaji kažu da su oni koji su pobjegli ubrzo "eliminirani". Na snimci se vidi najmanje sedam ukrajinskih vojnika. Ukrajina je navodno nekoliko puta pokušala probiti granicu u Belgorodsku regiju. Incident se podudara s izvješćima da je Rusija odbila ukrajinske napore da probiju granicu kod Kolotilovke. Bilo je i izvješća da Ukrajina koristi tenkove kod granice.

🇷🇺 ⚔️ 🇺🇦

Suicidal attempt by the Ukrainian Armed Forces to break through to the Belgorod region ended in complete failure.



The armored vehicle "Kozak-2" with Ukrainian paratroopers tried to ram the checkpoint "Kolotilovka" but was stopped by powerful obstacles "dragon's teeth"… pic.twitter.com/izx8aas9SW