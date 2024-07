VIDEO Ukrajinci napali dronovima ruski teritorij: Gori rafinerija na Crnom moru

Ruski sustavi protuzračne obrane oborili su 75 ukrajinskih dronova preko noći, uključujući osam u blizini grada Tuapse na obali Crnog mora gdje se nalazi rafinerija ruske naftne kompanije Rosneft, priopćilo je rusko ministarstvo obrane u ponedjeljak.

Četrdeset sedam dronova oboreno je iznad regije Rostov na jugozapadu Rusije, 17 iznad Crnog mora i Azovskog mora, osam iznad regije Krasnodar u kojoj se nalazi Tuapse te po jedna iznad regija Belgorod, Voronjež i Smolensk, objavilo je rusko ministarstvo na Telegramu. Ministarstvo nije navelo jesu li njegovi obrambeni sustavi uništili bespilotne letjelice ni je li napad uzrokovao ikakvu štetu. Sergej Boiko, načelnik okruga Tuapse u Krasnodaru, objavio je na Telegramu da infrastruktura i stambene zgrade nisu oštećene.

S druge strane, savjetnik ministra unutarnjih poslova Ukrajine Anton Geraščenko objavio je pak na Twitteru snimke napada dronovima i rafineriju nakon napada. - Prema ruskom ministarstvu obrane, svi su dronovi oboreni. Ovaj video prikazuje 'uspješan posao' ruske zračne obrane - napisao je.

