VIDEO Ujedinjena ljevica najavila prosvjed: 'Plenkoviću ćemo pokazati da postoji jedna Hrvatska'

Parlamentarna lijevo-liberalna oporba najavila je u četvrtak da će 17. veljače organizirati prosvjed na Trg sv. Marka zbog izbora Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika, pozvala je građane da pokažu da ne pristaju na autoritarnu vlast i poručila da je to početak kraja vladavine HDZ-a.

„Došlo je vrijeme da građane pozovemo na otpor svemu ovome što se događa i 17. veljače u 11 sati na Markovom trgu organizirat ćemo prosvjed protiv kriminalne organizacije koja je na čelo DORH-a postavila čovjeka upletenog u kriminalno okruženje. Riječ je o čovjeku koji je danas vrlo jasno rekao što misli o funkcioniranju pravosuđa u Hrvatskoj i borbi protiv korupcije i kriminala, koji bi zabranio rad EPPO-a u Hrvatskoj i čovjeka kojeg je doveo HDZ, organizacija koja nam je jučer prijetila hapšenjem”, poručio je Peđa Grbin (SDP) nakon sastanka na Iblerovom trgu.

Hrvatska je, rekao je, demokratska država i nećemo dopustiti da krene putem kojim je Aleksandar Vučić odveo Srbiju. „Hrvatska to neće postati, može i mora biti bolja i zato pozivamo građane da nam se pridruže na velikom prosvjedu na kojem želimo reći dosta ovakvom načinu vladanja kako ga je uveo Andrej Plenković, ali i da nas građani podrže u zahtjevu za raspisivanjem izbora", istaknuo je te naglasio da je to ključno "jer samo izbori mogu promijeniti ovu kaljužu u koju nas je uveo Andrej Plenković".

Benčić: Plenković nam nije ukrao otpor, Vidović: Drži nas zajednička ideja da se demokracija ne smije ugroziti

I Sandra Benčić (Možemo!) pozvala je građane da se odazovu prosvjedu. Građani, pozivamo vas na ulice, na Trg sv. Marka, da dođete tamo gdje vam je mjesto da bi svi zajedno rekli da je ovoga dosta i da idemo na izbore, apelirala je.

„Pokazat ćemo Plenkoviću da, nakon što nam je ukrao tvornice, gradove i sve što se u ovoj zemlji ukrasti može, nije nam ukrao otpor. Nije nas razdijelio, nije dobio dvije Hrvatske i u subotu ćemo mu pokazati da postoji jedna Hrvatska i da postoji društvo koje još uvijek zna pružati otpor institucionalnom nasilju i autoritarnosti koju on čitavo vrijeme provodi. Ovo je njegov kraj”, poručila je Benčić.

Davorko Vidović (Socijaldemokrati) ustvrdio je da je u Hrvatskoj ugrožena demokracija i to je glavni razlog za prosvjed.

„Nas 11 ili 12 stranaka koje organiziramo prosvjed drži zajednička ideja da se ne smije dopustiti da se temeljne vrijednosti koje su uvjet opstanka uređene zajednice, ne smiju ugroziti. Ovoga trenutka su one ugrožene u Hrvatskoj i to je razlog zbog kojega se ne smije šutjeti, da se tome da jasan otpor i građani da ne pristaju ni na kakvo puzajuće uvlačenje Hrvatske u društvo onih koji su se već i na globalnom planu pokazali kao autoritarne zajednice, a vidimo u našem najbližem susjedstvu dokle to može dovesti”, upozorio je.

Puljak: Ili HDZ ili Hrvatska, Orešković: Plenković gasi pravosuđe

Damir Bajs (Fokus) kazao je da je koalicija Fokusa, IDS-a, PGS i Reformisti suorganizator prosvjeda te također pozvao građane da dođu i pokažu da treba promjena Hrvatske. „Na izborima koji će uslijediti ne možemo četvrti put dobiti HDZ-ovu Vladu, a treći put Plenkovića jer lex AP i izbor GDO-a pokazuju da bi to dovelo do onog smjera Hrvatske koji bi bio upitan svima nama ovdje”, kazao je, uz očekivanje da će se prosvjedu odazvati veliki broj građana.

Marijana Puljak (Centar) kazala je da su mnogi nakon izbora Turudića pomislili da je to sumrak demokracije, no, poručila im da ovo nije kraj. „Ovo je početak kraja vladavine HDZ-a jer je ljudima zaista dosta, prevršili su svaku mjeru. Ovo je kraj vladavine koja za uski krug ljudi i oni koji će doći na prosvjed, oni koji vole ovu zemlju znat će birati – ili HDZ ili Hrvatska”, istaknula je, napomenuvši da vjeruje da ima mnogo onih koji vole ovu zemlju i da će izabrati Hrvatsku.

Dalija Orešković (SSIP) podsjetila je što je značila najava gašenja Radija 101, naglasivši da Plenković danas gasi pravosuđe. „Turudićeva najava da nam EPPO nije potreban pokazuje da će njegova pravda biti selektivna, a kada pravda selektivna to znači da je neće biti uopće. Obranimo Hrvatsku, obranimo naše institucije, postavimo ovu državu na zdrave temelje”, pozvala je. Emil Daus (IDS) kazao je Hrvatska što prije treba parlamentarne izbore i treba što prije postati građanska, liberalna i slobodna u punom smislu svih tih riječi.

Grbin: Koalicija ljevice nije bila tema razgovora

Na novinarsko pitanje čeka li nas velika koalicija ljevice, Grbin je odgovorio da to nije bila tema razgovora nego prosvjed. Upitan zašto onda nisu pozvali i stranke desne oporbe da budu suorganizatori skupa, nije izravno odgovorio nego poručio da pozivaju apsolutno sve građane koji žele pružiti otpor pljački, sustavnom uništavanju Republike Hrvatske i gaženju slobode da im se pridruže na prosvjedu i podrže borbu za slobodu. „Ovo je borba za slobodu, ovo je borba protiv onih koji prijete hapšenjem i koji žele pravdu samo za one koje su sami izabrali jer su Turudićeve poruke skandalozne i sram može biti one koji su jučer dignuli ruku za njega”, poručio je.

Na pitanje mogu li nakon prosvjeda zajedno na izbore, uzvratio je da će nakon prosvjeda razgovarati o svim daljnjim koracima. Dodao je i da su Markov trg izabrali kao simbolično mjesto za prosvjed, a koliko će se ljudi odazvati, kaže, ne želi licitirati brojevima, ali očekuju veliki odaziv. Benčić je dodala da desnicu nisu pozvali jer nisu bili jasni oko Turudića, poznato je da je Domovinski pokret "vrludao" na tu temu, a dodala je da je jasno, tko zna čitati između redaka, da je i Most sjedio na dvije stolice.

Najavili su da će idući tjedan skupljati potpise za raspuštanje Sabora i da će prije prosvjeda to biti pušteno u saborsku proceduru, nakon prosvjeda će se raspravljati, a očekuju i glasati. Predstavnici desnih stranaka poručili da se skupu neće odazvati. Božo Petrov (Most) kazao je da neće doći na ljevičarski predizborni skup nego da će se Most i dalje nastaviti boriti kroz institucije. Stipo Mlinarić (DP) također ne namjerava sudjelovati na skupu nego najavljuje da će organizirati prosvjed pred DORH-om zbog 32 godine neprocesuiranja ratnih zločina, i to ne u predizborno vrijeme nego nakon izbora.