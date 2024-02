Božinović: Rad EPPO-a se sigurno neće mijenjati, to je politička odluka koju treba poštovati

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je da je vlada implementirala uredbu o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja te da se to sigurno neće mijenjati, nakon što je novi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kazao kako nije siguran da se to tijelo u Hrvatskoj trebalo osnovati. U razgovoru na televiziji N1 Turudić je u četvrtak ocijenio kako nije siguran da smo trebali osnovati Ured europskog javnog tužitelja (EPPO), jer ga niz zemalja nema te je "situacija kod njih bolja". No, dodao je da je riječ o političkoj odluci koju treba poštovati.

Na pitanje plaši li ga situacija u kojoj glavni državni odvjetnik odlučuje o ovlastima između EPPO-a i Državnog odvjetništva (DORH) te hoće li EPPO imati manji utjecaj u Hrvatskoj, ako se bude pitalo Turudića, Božinović je odgovorio kako ga "ništa ne plaši". "Ako govorimo o eventualnom sukobu nadležnosti, znamo da je to pitanje koje se rješava u skladu sa zakonom i koje će se sigurno riješiti na pravni način", rekao je. Dodao je i da Turudić u svojem nastupu na televiziji N1 ničim nije dovodio u pitanje funkcioniranje EPPO-a u Hrvatskoj.

Upitan je li sporno da se Turudić vozio s Zdravkom Mamićem nakon što je on pušten uz jamčevinu nakon uhićenja, Božinović je odgovorio kako je o tome ''sve rečeno'' te da njemu tu ništa nije sporno.

"Vidimo da nije bilo nikakvog pogodavanja bilo kome od osoba koje su bile u kontaktu s Turudićem. Njegova prepiska ili neki njegovi kontakti, kako ste mogli čuti na današnjoj sjednici vlade, nisu najsretniji. Međutim, pitanje je tko se sve i ovdje između nas s kime eventualno susreo, porazgovarao, a da u tom trenutku nije bio svjestan da je ta osoba možda predmet interesa određenih...", nadodao je. Kazao je i da je "poanta svega da je nakon tih kontakata Mamić osuđen".

Božinović: Oporba traži prostor za političko djelovanje

Novinare je zanimalo je li ministru unutarnjih poslova normalno da se u sigurnosnoj provjeri za Turudića iz 2019. ne spominje izvješće Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) iz 2015. da se Turudić sastao s Mamićem. "Ja iz toga mogu samo zaključiti da je to bila tema, da se o tome razgovaralo, da se to kasnije provjeravalo i da je iz toga izašla ocjena da ne postoje sigurnosne zapreke. Dakle, jedno su operativna izvješća koja se ne dostavljaju korisnicima informacija kojima se opskrbljuje državni vrh, a drugo je ono što je zaključak svega toga. Kao i u svakom uratku, vi možete imati određene teze koje se kasnije provjerama potvrde ili se ne potvrde'', ocijenio je.

Božinović je upitan i treba li se mijenjati Zakon o sigurnosnim provjerama te je odgovorio kako je to pitanje za struku. Na pitanje treba li pak vratiti provjere dužnosnika, ministar je rekao da se o tome treba izjašnjavati kada to bude tema. Na pitanje ima li poruku za oporbu koja skuplja potpise za raspuštanje Hrvatskog sabora i planira prosvjed zbog Turudićevog izbora, Božinović je ocijenio da oporba traži "nekakav prostor za svoje političko djelovanje" te ocijenio da se ne boji "ove i ovakve opozicije".

"Bilo bi bolje da su malo konstruktivniji pa bi možda i cjelokupna atmosfera u društvu bila bolja i bila na tragu onoga što je građanima najvažnije, a to je jedna stabilnost, ne samo u političkom smislu, već i u izričaju".