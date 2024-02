Oglasio se Milanović: Plenković nije zatražio sigurnosnu provjeru za Turudića

Predsjednik Zoran Milanović oglasio se ovog četvrtka, nakon što je jučer u Saboru izglasano imenovanje Ivana Turudića kao novog glavnog državnog odvjetnika. Milanović je i prošlih dana upozoravao kako Turudić nije najbolji kandidat za tu poziciju, a u novom priopćenju naglasio je i to da premijer Andrej Plenković nije zatražio sigurnosnu provjeru za Turudića. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

''U svom nastojanju da obrani skandalozan izbor Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika (GDO), predsjednik Vlade Andrej Plenković sustavno laže hrvatsku javnost, posebno kada uvjerava kako je Turudić uoči izbora na dužnost GDO prošao sigurnosnu provjeru. Pri tome pokušava sa sebe skinuti svaku odgovornost zbog toga što je za glavnog državnog odvjetnika izabran sudac koji se, kao predsjednik Županijskog suda u Zagrebu, 2015. godine više puta sastajao s osobom protiv koje je istodobno vođena istraga i podignuta optužnica, koji je bezočno lagao saborskim zastupnicima i javnosti o karakteru i broju svojih kontakata s osumnjičenom Josipom Rimac, kao i o postupanju u slučaju svog rođaka.

Istina je sljedeća: Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) nije radila sigurnosnu provjeru suca Ivana Turudića nakon 2019. godine, jer predsjednik Vlade Plenković to uopće nije ni zatražio. Dakle, SOA nije radila sigurnosnu provjeru Ivana Turudića nakon što je on predložen za kandidata za glavnog državnog odvjetnika. Predsjednik Vlade Plenković dobio je od SOA-e „rezime svih dosadašnjih provjera“, kao što je to uostalom i sam Plenković javno priznao. A taj rezime obuhvaća sigurnosne provjere iz 2009., 2014. i 2019. godine. Sve što je sudac Turudić radio nakon 2019. nije sigurnosno provjereno, a očito predsjednika Vlade to niti ne zanima.

Iako se od Andreja Plenkovića mogu očekivati i najgore odluke na štetu Republike Hrvatske, njegova odluka da predloži Ivana Turudića za GDO zaprepastila je Predsjednika Republike. Odlučio je stoga provjeriti u SOA-i jesu li - računajući da je provedena - u sklopu sigurnosne provjere dostavili predsjedniku Vlade i podatke o nedopuštenim kontaktima Ivana Turudića kao predsjednika Županijskog suda i Zdravka Mamića nad kojim je taj isti sud provodio istragu. Predsjednik Republike obaviješten je 30. siječnja kako ti podaci nisu dostavljeni predsjedniku Vlade te da Andrej Plenković nije ni zatražio novu sigurnosnu provjeru suca Turudića.

Nastojeći zaštititi interese Republike Hrvatske, budući da se nedvojbeno radi o sigurnosno kompromitiranoj osobi koja ni u kom slučaju ne smije biti imenovana za GDO, Predsjednik Republike naložio je SOA-i da mu dostave dokumentaciju o tajnim susretima Turudića i Mamića. Dobivenu dokumentaciju Predsjednik Republike je odmah, 1. veljače, dostavio predsjedniku Vlade uz zamolbu da je prouči, po potrebi prikupi dodatne informacije i preispita svoju odluku o Turudiću.

Primjenjujući svoj čuveni radarski pristup, Andrej Plenković nije zatražio od nadležnih službi bilo kakve dodatne sigurnosne provjere Turudića, već je nazvao samog Turudića koji mu je, zamislite, potpuno neočekivano rekao sve najbolje o samome sebi. Turudićeva časna riječ bila je dovoljna da predsjednik Vlade naloži poslušnicima iz Hrvatskog sabora da ga izaberu za GDO.

Time što je svjesno izbjegao tražiti novu sigurnosnu provjeru za osobu koju predlaže na tako važnu dužnost, Andrej Plenković je ponovo ugrozio interes hrvatske države i postupio suprotno prisezi koju je položio u Hrvatskom saboru kao predsjednik Vlade. Na čelo institucije koja ima neograničene ovlasti, uključujući represivne, instalirao je čovjeka koji već svojim prvim istupima otkriva kako mu je jedini zadatak i cilj zaštititi HDZ, stranku koja ga je stvorila, obilježila i kojoj sve duguje'', objavio je.