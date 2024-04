VIDEO U Dubrovniku snimljena endemska vrsta: Katkad prođu godine da se ne primijeti ni jedan primjerak

Korisnik Instagrama pod imenom "k8cousine" podijelio je intrigantnu snimku na svom profilu, koja je brzo privukla pažnju ljubitelja morskog svijeta. Navodno je snimka nastala u Zatonu, prigradskom naselju koje pripada gradu Dubrovniku. Na snimci se vidi riba koja nalikuje na morskoga psa, ali zapravo to, objasnio je autor videa, nije.

Na snimci se, naime, navodno vidi iglan, pelagijska riba koja živi bliže površini, na dubinama do 200 metara. Ova riba obično živi u paru i lovi manje ribe. "Ima veliku i dugačku peraju koja se proteže preko cijelih leđa, vitko, izduljeno tijelo i čeljust izduženu u kljun, odnosno iglu, koja je nešto kraća nego kod sabljarke, igluna", opisuje autor videa na kojemu se vidi kako pas promatra ribu koja pliva poprilično blizu njega.

Najveći ulovljeni primjerak imao je 240 cm i težio je 70 kilograma. Cijenjena je riba za sportski ribolov, no također je cijenjena i za prehranu. Ribolov na iglana je reguliran zakonom i dozvoljen samo uz posebnu dozvolu, pojasnio je korisnik Instagrama.

Novi list je ranije pojasnio razliku između iglana i igluna. Za iglan kažu da je riba iz obitelji sabljanki (Istiophoridae). Može narasti do 2,4 metra u dužinu i pritom težiti do 70 kilograma. Karakteristične je vretenaste građe, s velikom glavom ukrašenom produljenom čeljusti nalik na kljun, kod kojega je gornja vilica nešto dulja od donje, no znatno kraća nego kod igluna. Također je generalno nešto tanji od igluna tako da je te dvije vrste, premda generalno slične, ipak lako razlikovati.

Trbušne peraje su duge i tanke, sastavljene samo od jedne do dvije šipčice. U korijenu repne peraje na bočnim stranama ima istaknute vodoravno položene kožne grebene. S leđne je strane modrikasto-smeđe boje, a s trbušne srebrnobijele. Iglan je endemska vrsta Mediterana i u Jadranu je dosta rijetka riba. Katkad prođe i više godina da se ne primijeti ni jedan primjerak.

Kao tipična epipelagička riba hrani se uglavnom srdelama i skušama. Nalazimo ga od površine pa sve do 200 metara dubine. Uglavnom se kreće u parovima. Biologija ove vrste je općenito nedovoljno istražena, tako da su podaci o rasprostranjenosti, mrijestu i životnom vijeku uglavnom slabo poznati, piše Novi list. Posebnih alata za ovu vrstu nema. Uglavnom se ulovi slučajno, u lovu tune ili igluna. Iako znatno manji i lakši od igluna, ulov iglana se također uvijek smatra trofejnim. Važno je napomenuti da je za lov ove vrste potrebno ishoditi posebnu dozvolu za lov velike ribe, zaključuje Novi list.

